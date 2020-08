"Age of Empires 3": Microsoft zeigt Neuauflage des Strategie-Klassikers

Microsoft hat zum Gamescom-Auftakt erstmals die Neuauflage des Strategie-Klassikers "Age of Empires 3" gezeigt. Die Definitive Edition von Age of Empires 3 kommt laut Microsoft mit 4K-Grafik, neuen 3D-Assets und einem überarbeiteten User Interface. Außerdem sollen die Audio-Dateien und der Soundtrack überarbeitet worden sein.

Gameplay-Video zu "Age of Empires 3: Definitive Edition" mit Grafik-Vergleich (Quelle: Microsoft)

Komplett neu sind außerdem zwei frische Spielmodi: historische Schlachten und einen Herausforderungsmodus. Mit den Inkas und den Schweden kommt die Definitive Edition von "Age of Empires 3" außerdem mit zwei komplett neuen Zivilisationen.

"Age of Empires 3: Definitive Edition" erscheint am 15. Oktober für den PC. Der Download wird im Windows Store und auf Steam bereitstehen, im Mehrspieler-Modus können beide Versionen gegeneinander antreten. Standardmäßig kostet das Strategiespiel 20 Euro, wer das Original oder die beiden Definitive Editions von Teil 1 und 2 besitzt, zahlt aber nur 15 Euro.

Definitive Editions und "Age of Empires 4"

Das originale "Age of Empires 3" erschien 2005 und ist bis heute der jüngste Teil der Reihe, wenn man die überarbeiteten Definitive Editions von Teil 1 und Teil 2 nicht zählt. "Age of Empires: Definitive" Edition hinterließ zum Release einen durchwachsenen Eindruck. Selbst mit aktueller Top-Hardware ruckelte die Neuauflage bei höheren Einstellungen.

Mit dem Release von "Age of Empires 2: Definitive Edition" machte Microsoft es besser, aber nicht perfekt: Beispielsweise sorgte die unangetastete Wegfindung der Einheiten noch für Frust. "Mangels Alternativen ist AoE 2: Definitive Edition ein lohnenswerter Trip in die Zeit, als Echtzeitstrategiespiele das Maß aller Dinge waren", hieß es im Fazit bei heise online.

Aktuell arbeitet Microsoft auch noch an einem komplett neuen Serienableger. Das erste Gameplay zu "Age of Empires 4" hat Microsoft im vergangenen November gezeigt. Noch ist aber wenig über den neuen Teil der kultigen Strategiespielreihe bekannt. Microsoft hat lediglich verraten, dass "AOE 4" im Mittelalter spielt und England sowie die Mongolen als Fraktionen umfassen wird. Bisher ist "Age of Empires 4" wie seine Vorgänger lediglich für den PC angekündigt. (dahe)