Age of Empires Definitive Edition (Bild: Microsoft)

Zahlreiche Spieler ärgern sich, dass Age of Empires Definitive Edition exklusiv im Windows-10-Store erhältlich ist. Microsoft begründet das mit einer gemeinsamen Plattform für Multiplayer-Matches.

Age of Empires 1 erscheint als aufpolierte Definitive Edition am 20. Februar – erhältlich ist das Spiel ausschließlich im Microsoft Store von Windows 10. Über andere Online-Gaming-Dienste wie Steam ist das Spiel nicht zu bekommen – dies ärgert viele Spieler.

"Hängt weniger von uns ab als von anderen Leuten"

Microsoft hat sich auf eine Anfrage des Online-Spielemagazins Gamestar zu den Gründen geäußert. Demnach argumentierte Jörg Neumann, Head of Production bei den Microsoft Game Studios, dass Microsoft Xbox Live als eigentliche Plattform ansieht und nicht zwischen Online-Shops wie Steam und dem Windows Store unterscheidet: "Das ist vielleicht ein falsches Verständnis. Die Plattform ist, wo die Leute spielen. Und die Leute spielen in den Social Spaces von Xbox Live. Das heißt: Wenn Xbox Live irgendwo existiert, können wir ein Spiel dort auch rausbringen. Leider Gottes haben wir noch keine Lösung, das auf Steam zu machen. Das hängt aber weniger von uns ab als von anderen Leuten", erklärte Neumann gegenüber Gamestar.

Microsoft will laut Neumann sicherstellen, dass alle Käufer von Multiplayer-Spielen zusammen spielen können. "Was nicht okay ist, wäre wenn einer das Spiel in einem Store kauft und ein anderer im anderen und zwei Freunde dann aus unerfindlichen Gründen nicht miteinander spielen können. Wir sind da total dagegen." Die einzige Möglichkeit, das sicherzustellen, sei Xbox Live.

Age of Empires 1 in moderner Fassung

Die Age of Empires Definitive Edition zeigt dank neu gezeichneter Spielfiguren, höher aufgelösten Texturen und einer Anpassung für 4K-Computerdisplays eine wesentlich hübschere Grafik als die Ursprungsfassung aus 1997. Außerdem lässt sich der Bildausschnitt über eine Zoom-Funktion vergrößern und verkleinern.

Microsoft hat auch leichte Änderungen am Spielablauf vorgenommen, die Kampagne in Hinblick auf geschichtliche Ereignisse überarbeitet und einen Hintergrunderzähler eingefügt. Der orchestrale Soundtrack wurde neu aufgenommen. Multiplayer-Matches laufen über Xbox Live, alternativ sind auch Mehrspieler-Gefechte im lokalen Netzwerk (LAN-Modus) möglich. Die Definitive Edition enthält auch die Erweiterung Rise of Rome.

Age of Empires Definitive Edition: E3-2017-Trailer

Die Systemvoraussetzungen sind gering: Microsoft zufolge brauchen Spieler mindestens einen Zweikernprozessor mit 1,8 GHz Taktfrequenz, 4 GByte RAM und 8 GByte Platz auf der Festplatte beziehungsweise SSD. Die Grafikkarte spielt quasi keine Rolle – es soll bereits integrierte Prozessorgrafik der Leistungsklasse Intel HD 4000 ausreichen. (mfi)