Auf dem VOICE Entscheiderforum vom 12. bis 14. September 2018 in Berlin kümmert sich ein Workshop um Agilität in Unternehmen.

Agilität ist eine Voraussetzung für mehr Innovation, aber nicht die einzige. Das haben inzwischen die meisten begriffen. Trotzdem steckt in "agilem Arbeiten" oder "agilen Strukturen" für viele Unternehmen das Versprechen, Mitarbeitende stärker zu aktivieren, ihnen mehr Verantwortung zu übertragen und die Arbeitsstrukturen und -abläufe zu flexibilisieren. Ist die Agilisierung schon in kleineren und mittleren Organisationen nicht einfach, stellt sie für große Unternehmen eine noch größere Herausforderung dar.

Wie das funktionieren kann und was Unternehmen auf diesem Weg zu beachten haben, behandelt der Workshop "Agile Enterprise", der auf dem VOICE Entscheiderforum vom 12. bis 14. September 2018 in Berlin stattfindet. Der Workshop behandelt Themen wie Holacracy, Reinventing Organizations, Enterprise Transformation Services, agile Methoden wie LeSS, SAFe, SCRUM, DevOps oder BizDevOps.

Die Leitung übernehmen mit Dr. Jürgen Antes, CIO der Deutschen Bahn Netz AG, sowie Jens-Peter Labus, Manager bei Media Markt Saturn. Der Workshop Agile Enterprise ist einer von elf Workshops die im Rahmen des VOICE Entscheiderforum stattfinden. (anw)