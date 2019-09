Airthings Wave Mini: Sensor erkennt organische Verbindungen in der Raumluft

Das norwegische Unternehmen Airthings hat auf der IFA ein Gerät vorgestellt, das die Summe der flüchtigen organische Verbindungen (TVOCs, Total Volatile Organic Compounds) in der Raumluft misst. Der Airthings Wave Mini kostet 80 Euro und ist bereits erhältlich.

Organische Verbindungen in der Raumluft können harmlos sein (von Menschen ausgestoßenes Methan), aber auch ungesund; zum Beispiel verursacht durch Klebstoffe in Teppichen oder durch Lösungsmittel in Wandfarben. Die genaue Zusammensetzung misst der Airthings Mini nicht, sondern nur die Summe der Konzentrationen sämtlicher VOCs.

Ampel zeigt Luftqualität

Außerdem erfasst das Gerät Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die stündlichen Messwerte von 80 Tagen werden im Gerät gespeichert, wenn sie nicht über die Android- oder iOS-App per Bluetooth abgerufen werden. In der Liveansicht werden die Messwerte alle fünf Minuten aktualisiert.

Über ein Ampelsystem ist in der App auf einen Blick zu sehen, wie gut oder schlecht die Luftqualität ist. So sind TVOC-Messwerte unter 100 ppb (parts per billion) grün markiert, Werte zwischen 100 und 500 ppb gelb und Werte über 500 rot. Der Wave Mini wird mit drei AA-Batterien betrieben, die zwei Jahre durchhalten sollen.

Für die Radonmessung benötigt man ein teureres Gerät