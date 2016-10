Die Darmstädter Akku-Forscherin Bai-Xiang Xu sieht ein riskantes Design der Akku-Zelle als wahrscheinlichste Ursache für Samsungs Note-7-Debakel. Im c't-Interview erklärt sie die technischen Hintergründe.

Die renommierte Akku-Forscherin Bai-Xiang Xu vermutet, dass die Ursache für die explodierenden Note-7-Akkus im Design der Zelle liegt. Denkbar sei ein zu dünner Separator, was das Risiko von Kurzschlüssen erhöhe, erklärt Xu im Interview mit c't.



Bai-Xiang Xu forscht und lehrt an der TU Darmstadt. Ein dünnerer Separator ermögliche eine höhere Energiedichte und ein schnelleres Aufladen des Akkus, führt die Forscherin aus. "Diese Vorteile sind attraktiv genug, um einen Entwickler anzutreiben, sie auszureizen." Einen Fehler im Produktionsprozess schließt Xu aber nicht aus.

Xu forscht an der TU Darmstadt unter anderem zu mechanischen Effekten in Lithium-Ionen-Akkus. Im vergangenen Jahr erhielt die Juniorprofessorin den mit 50.000 Euro dotierten Adolf-Messer-Preis für die „Elektro-chemo-mechanische Untersuchung von nanostrukturierten Elektrodenmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien“. Ihre Ergebnisse könnten zur Entwicklung robusterer Akkus führen.

Das c't-Interview mit Bai-Xiang Xu: