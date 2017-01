(Bild: Apple)

Nachdem Apple einen Fehler im Browser Safari behoben hat, erhielt "Consumer Reports" konstante Ergebnisse beim Prüfen der Batterien in den neuen Profi-Notebooks. Zuvor hatten die Tester die Geräte erstmals nicht empfohlen.

Apple hat nun doch eine Empfehlung für sein neuen MacBook Pro von den renommierten Warentestern der US-Organisation Consumer Reports (CR) erhalten. Zuvor hatte CR den Geräten aufgrund inkonsistenter Messergebnisse bei der Überprüfung der Akkus ein "Can not recommend" erteilt – das erste Mal für Apple-Notebooks seit vielen Jahren.

Inkonsistente Akkulaufzeit

Die Warentester hatten laut eigenen Angaben zunächst Laufzeiten zwischen 3,75 und über 19 Stunden für die Geräte festgestellt – eine ungewöhnliche Schwankungsbreite. Apple hatte daraufhin angeboten, die Akkutestmethodik zu untersuchen. Dabei stellte sich schließlich heraus, dass die Art, wie Consumer Reports die Geräte untersuchte, einen Bug im Browser Safari auslöste.

CR nutzt für seinen Akkutest den jeweiligen Default-Browser eines Rechners, der bestimmte Websites aufruft, schaltet dabei aber den Cache grundsätzlich ab, was bei Safari über die Aktivierung des Entwicklermodus möglich ist. Ist der Cache deaktiviert, konnte es bei der jüngsten Version von macOS Sierra vorkommen, dass Website-Icons mehrfach beziehungsweise ständig nachgeladen werden. Dies wiederum soll den Akku frühzeitig entladen haben.

Bug in jüngster macOS-Beta behoben

Apple behob diesen Bug inzwischen in der jüngsten Betaversion von macOS 10.12.3. Deren Finalversion soll in den nächsten Wochen erscheinen. Apple hatte betont, das Safari-Problem würde MacBook-Pro-Besitzer in Echtweltumgebungen nicht betreffen, da der Cache durch Nutzer nur selten abgeschaltet wird. CR tut dies laut eigenen Angaben, um die Akkulast zu erhöhen.

In den neuen Tests gelang es nun, konsistente Akkulaufzeiten zwischen 15,75 Stunden (13-Zoll-MacBook Pro mit Touch Bar), 17,25 Stunden (15-Zoll-MacBook Pro mit Touch Bar) und sogar 18,75 Stunden (MacBook Pro mit 13-Zoll-Bildschirm ohne Touch Bar) zu erzielen. Entsprechend erteilte Consumer Reports nun seine Empfehlung. Einen ausführlichen Test des neuen MacBook Pro lesen Sie in Mac & i Heft 06/2016. (bsc)