Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Mit einem Fingerschnippen

Der dritte Teil der Avengers-Reihe schimpft sich Avengers: Infinity War und ist ab Freitag, den 24.08.2018 als Einzelabruf* sowie auf DVD und Blu-ray* verfügbar. In Avengers: Infinity War hat es sich der unsterbliche Krieger Thanos zur Aufgabe gemacht, das Gleichgewicht des Universums wiederherzustellen und dessen Herrscher zu werden. Dies versucht er durch die Auslöschung der Hälfte aller Lebewesen im Universum zu erreichen, wozu er jedoch die sechs Infinity-Steine benötigt, die überall im Universum verteilt sind. Um grenzenlose Macht zu erlangen muss er diese Steine in seinen Handschuh einsetzen, in dem sich bereits zwei der Steine befinden. Die Avengers - unter anderem Iron Man, Hulk, Thor, Spider-Man, Captain America und Dr. Strange - versuchen daraufhin mit vereinten Kräften, Thanos diabolischen Plan zu vereiteln.

Flucht in die virtuelle Realität

Der SciFi-Thriller Ready Player One wurde unter der Regie von Steven Spielberg abgedreht und spielt in einem dystopischen Zukunfts-Szenario. Im Jahr 2045 lebt der Hauptanteil der Menschen in Slum-artigen Riesen-Städten, die nicht mehr nur in die Breite, sondern vor allem in die Höhe wachsen. Um der hässlichen Realität zu entfliehen, verbringen viele Menschen ihre Zeit in der OASIS, einer virtuellen Spielewelt, in der sie Konstrukte ihrer eigenen Phantasie ausleben können. In der OASIS jagen die Spieler einem "Easter Egg" des Entwicklers nach, das dem Finder Aktien im Wert einer halben Milliarde Dollar sowie die Kontrolle über die OASIS beschert. Um an das Easter Egg zu gelangen, müssen zunächst drei Schlüssel gefunden werden, die jeweils für das Erledigen einer Quest vergeben werden. An der Jagd beteiligt sich auch der Protagonist Wade, der in der OASIS nicht nur Konkurrenten, sondern auch Freunde findet. Ready Player One gibt es per Einzelabruf* oder auf DVD und Blu-ray*.

Die neue Lara

Nachdem die Videospiel-Heldin Lara Croft in den ersten beiden Verfilmungen aus den Jahren 2001 und 2003 von Angelina Jolie verkörpert wurde, durfte nun Alicia Vikander in die Rolle der Protagonistin schlüpfen. Tomb Raider (2018) erzählt die Geschichte der jungen Lara Croft, die als Fahrradkurier in London arbeitet und keinesfalls daran denkt, dem abenteuerlichen Dasein ihres verstorbenen Vaters (Richard) nachzustreben. Als sie widerwillig sein Erbe akzeptiert, erhält sie Zugang zu den teilweise mysteriösen Erbstücken ihres Vaters, zu denen auch eine Videobotschaft gehört. Diese zeigt, dass sich Richard vor seinem Verschwinden zuletzt mit japanischer Mythologie sowie der Königin Himiko und ihrer angeblichen Macht über Leben und Tod, beschäftigte. Als Lara sich aufmacht um der Sache auf den Grund zu gehen, stößt sie unter anderem auf die Geheimorganisation Trinity und entwickelt sich im Verlauf der Handlung zu der aus den Videospielen bekannten Heldin. Tomb Raider gibt es als Einzelabruf* oder auf DVD und Blu-ray*.

Die Mauer muss weg

Das Fantasy-Spektakel The Great Wall spielt während der Song-Dynastie in China und erzählt die Geschichte der beiden Europäer William und Pero, die in das Kaiserreich China reisen um dort nach Schwarzpulver zu suchen. Während ihrer Suche stoßen sie auf "Taotie", aggressive Monster, die alle 60 Jahre das Chinesische Reich angreifen und Tod und Zerstörung hinterlassen. Einzig die Chinesische Mauer steht den Taotie im Weg und dient als letzte Bastion in der Schlacht gegen die Monster. Als William und Pero dort eintreffen, werden sie zunächst von den kaiserlichen Truppen gefangen genommen. Als sie sich jedoch während eines Angriffs der Taotie befreien können und den Soldaten auf der Mauer zu Hilfe kommen, gewinnen sie das Vertrauen der Chinesen. William kämpft fortan an der Seite der kaiserlichen Armee, während Pero weiterhin versucht, sich das Schwarzpulver der Chinesen anzueignen. The Great Wall gibt es als Einzelabruf* und auf DVD/Blu-ray*.

Wenn Künstliche Intelligenz zur Bedrohung wird

Der exzentrische Multi-Millionär Nathan ist der Gründer der überaus erfolgreichen Internet-Suchmaschine "Bluebook". Er lebt abgeschieden in seinem hochmodernen und aufwendig gesicherten Anwesen, wo er Forschung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz betreibt. Eines Tages gewinnt Caleb, ein bei Bluebook angestellter Programmierer, in einer Art Firmen-Lotterie ein Treffen mit Nathan. Caleb erhält Einblick in Nathans Arbeit und bekommt zudem das Angebot daran mitzuwirken. Er soll den von Nathan erschaffenen, weiblichen Androiden Ava testen, um festzustellen, ob ihre geistigen Fähigkeiten mit dem menschlichen Denkvermögen vergleichbar sind. Nach einiger Zeit stellt sich jedoch heraus, dass nicht Ava das eigentliche Testobjekt ist. Zudem hat die Androiden-Dame ganz eigene, verborgene Pläne. Das britische SciFi-Drama Ex Machina ist im Einzelabruf* oder auf DVD/Blu-ray* verfügbar.

Geheimtipp zum Wochenende

Martin Freeman spielt in der Krimiserie Startup den zwielichtigen FBI-Agenten Rask, der einem kleinen Startup-Unternehmen und dessen Geldgebern Nick und Andy auf die Schliche kommt, die offenbar "schmutziges Geld" investiert haben. Das Startup gehört der Programmiererin Izzy Morales, die eine bahnbrechende Software für den anonymen Transfer einer neuen, virtuellen Währung entwickelt hat. Da das schmutzige Geld zum Teil dem Drogendealer Dacey gehört und ohne dessen Einverständnis in das Unternehmen von Izzy gesteckt wurde, entsteht neben dem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Nick und Rask schnell einer weiterer spannender Handlungsstrang. Von Startup gibt es mittlerweile zwei Staffeln, die beide in Amazon Prime Video* enhalten sind.

