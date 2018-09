Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Viele verfügen über ein Amazon-Prime-, Netflix- oder Sky-Abo und einige zahlen für besonders aktuelle Inhalte oder die Erweiterung der eigenen Hardcopy-Sammlung sogar nochmal extra. Trotzdem hat man häufig das Gefühl, dass so viel angeboten wird, dass man die wirklich guten Sachen schlichtweg übersieht oder dass die Qualität der angebotenen Inhalte zu wünschen übrig lässt. Verpasst man womöglich die ganzen guten Filme, Serien und Dokus, die auch Nerds erhellen und unterhalten? Damit das nicht passiert, liefern wir jeden zweiten Freitag eine Handvoll Tipps.

Mit aller Gewalt gegen das Chaos

In der fiktiven Großstadt Mega City One beherrscht Kriminalität das Alltagsbild und nur die sogenannten Judges stellen sich dem Chaos entgegen. Die Judges, zu denen auch Judge Dredd zählt, sind eine Art Staatspolizei, die sich jedoch selbst äußerst fragwürdiger sowie brutaler Vorgehensweisen im Kampf gegen das Verbrechen bedient. Dredd bekommt nach einem turbulenten Einsatz eine neue Rekrutin, Cassandra Anderson, zugeteilt, die er im Laufe einiger Einsätze auf ihre Tauglichkeit hin überprüfen soll. Schließlich trifft das Duo bei einem Einsatz auf Ma-Ma, eine skrupellose Anführerin einer Verbrecher-Bande. Sie ist nicht nur für unzählige, teilweise bestialische Verbrechen verantwortlich, sondern herrscht auch über einen riesigen Hochhaus-Komplex, in dem es scheinbar keine Gesetze außer den ihren gibt. Dredd und Cassandra versuchen Ma-Ma gemeinsam das Handwerk zu legen und müssen dafür auf mitunter sehr unkonventionelle Methoden zurückgreifen. Dredd gibt es bei Netflix zu sehen und ist auch als Einzelabruf* und DVD/Blu-ray* käuflich zu erwerben.

Die Erde als Produktionsstätte für die Oberschicht

Im Jahr 2154 lebt der privilegierte Teil der Menschheit auf der Raumstation Elysium - der Rest fristet sein Dasein auf der überbevölkerten Erde und schuftet sich dort zu Tode. Als der vorbestrafte Erdenbewohner Max eines Tages bei einem Arbeitsunfall radioaktiv verstrahlt wird, fasst er den Entschluss zur Elysium zu reisen, um dort geheilt zu werden. Auf der Elysium gibt es Heilung für alle bekannten Krankheiten, sodass die Bewohner der Raumstation als nahezu unsterblich gelten. Da die Superreichen die Vorzüge ihrer Welt aber nicht gern teilen, sieht Max sich gezwungen, sich auf illegale Weise Zugang zur Elysium zu verschaffen. Dabei hilft ihm der kriminelle Rebell Spider, der Max ein Exoskelett verpasst und ihn auf die Reise schickt. Im Gegenzug soll Max ein Gehirnimplantat mit geheimen Informationen darauf besorgen, das sich im Kopf einer Person befindet, die auf Elysium lebt. Elysium ist als Einzelabruf* oder auch als DVD/Blu-ray* verfügbar. Außerdem ist der SciFi-Film auch im Netflix-Abo enthalten.

Zeitreisende Superhelden

Die Welt vor ungeahnten und übermächtigen Bedrohungen zu beschützen hat sich der Rip Hunter – ein Superheld, der durch die Zeit reisen kann – zur Aufgabe gemacht. Er reist aus dem Jahr 2166 zurück in das Jahr 2016, um ein Superhelden-Team auf die Beine zu stellen, das ihm bei seiner Aufgabe helfen soll. Er rekrutiert einige mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten aus dem DC-Universum, unter anderem Firestorm, The Atom, White Canary, Heat Wave sowie Hawkgirl und Hawkman. Gemeinsam kämpfen sie in unterschiedlichen Zeitlinien gegen den Superschurken Vandal Savage, der die Welt zerstören will und zudem die Familie von Rip Hunter auf dem Gewissen hat. Von DC's Legends of Tomorrow gibt es aktuell drei Staffeln, wobei die erste und die zweite im Amazon-Prime-Abo* enthalten sind. Die Originalversion der dritten Staffel ist als Einzelabruf* verfügbar.

Dunkle Materie

Die kanadische SciFi-Serie Dark Matter erzählt die Geschichte von sechs Menschen, die an Bord eines Raumschiffes erwachen und weder wissen wer sie sind, noch wie sie dorthin gekommen sind. Nach einem Gefecht mit einem anderen Raumschiff gelangen sie schließlich an den Bestimmungsort ihres eigenen Schiffes. Es ist ein kolonisierter Planet, dessen Bewohner auf die im Schiff befindlichen Waren warten: ein ganzer Haufen Waffen. Nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass fünf der sechs ahnungslosen Passagiere eiskalte Killer sind und dass die Hilfslieferung für die Menschen der Kolonie keinesfalls der wahre Grund für ihre Reise ist. Dark Matter umfasst insgesamt drei Staffeln, wovon die ersten beiden als Einzelabruf* oder DVD/Blu-ray* verfügbar sind. Die dritte Staffel ist leider nur in der Originalfassung auf DVD* erhältlich.

Nichts ist wie es scheint

Der erfolgreiche Videospiel-Entwickler Kirill hat ein entspanntes Leben mit ausreichend Geld und der richtigen Freundin. Doch eines Tages nimmt sein Leben eine unerwartete Wendung, als er feststellt, dass jemand Fremdes in seiner Wohnung lebt und ihn niemand mehr zu kennen scheint. Als er sich auf die Suche nach Antworten macht, erfährt er, dass er ein Auserwählter ist, ein sogenannter Weltengänger, der dazu bestimmt ist über mehrere Parallelwelten zu wachen. Mit diesem Wissen versucht er das Rätsel um die geheimnisvollen Welten und seine Existenz zu lösen, um sein früheres Leben zurückzubekommen. Was er zunächst dabei herausfindet ist allerdings alles andere als aufschlussreich und bringt ihn an die Grenzen seines Vorstellungsvermögens. Weltengänger ist sowohl als Einzelabruf* als auch auf DVD und Blu-ray* verfügbar. Die gleichnamige Roman-Vorlage* ist ebenfalls erhältlich.

Geheimtipp zum Wochenende

In der SciFi-Comicserie Final Space geht es um den Astronauten Gary, seinen Alienfreund Mooncake - der in Wahrheit ein Weltenzerstörer ist – und Avocato, der eigentlich geschickt wurde um Mooncake zu entführen, sich dem Duo jedoch anschließt. Gemeinsam erleben die drei allerlei fantastische Weltraum-Abenteuer, während der finstere Lord Commander immer auftaucht um an Mooncake heranzukommen und ihn für seine niederen Zwecke zu missbrauchen. Dafür schreckt er nicht einmal davor zurück Avocatos Sohn, Little Cato, als Druckmittel einzusetzen. Im weiteren Verlauf der Story stößt noch Quinn Airgon zu der Truppe, in die sich Gary schließlich verliebt. Die erste Staffel von Final Space ist als Einzelabruf* verfügbar und umfasst zehn Kapitel. Eine weitere Staffel mit 13 Folgen wurde bereits im Mai 2018 angekündigt und soll 2019 an den Start gehen.

