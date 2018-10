Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Han nicht mehr solo

Nach dem eher durchwachsenen Erfolg von Star Wars Episode VIII wirkt Solo: A Star Wars Story wie ein kleiner Lichtblick im Star-Wars-Universum. Zeitlich ist die Geschichte um Han Solo zwischen Episode III und Episode IV angesiedelt. Sie handelt vom frühen Leben des namengebenden Protagonisten und erzählt, wie Han zunächst unfreiwillig Teil der imperialen Armee wird, diese jedoch später auf Umwegen wieder verlassen kann. Er trifft unter anderem auf eine Gruppe von Schurken, die ihn – und auch seinen späteren Freund Chewbacca - in ihre Reihen aufnimmt. Gemeinsam planen sie einen Überfall, um an große Mengen des überaus wertvollen Coaxiums zu gelangen, das als Treibstoff für Hyperraumantriebe benötigt wird. Das verläuft allerdings nicht wie geplant und letztlich gehen Han und Chewbacca ihren ganz eigenen Weg. Solo: A Star Wars Story gibt es als Einzelabruf* und auch auf DVD/Blu-ray* zu sehen.

Zombie-Apokalypse made in UK

Shaun lebt in London, arbeitet im Einzelhandel und ist mit seinem Leben eher unzufrieden – nicht zuletzt, weil ihn vor kurzem seine Freundin verlassen hat. Viel Zeit, um deprimiert über alles nachzudenken, hat er allerdings nicht, denn eines Tages wird seine Heimatstadt plötzlich von Zombies überrannt. Gemeinsam mit seinem Freund Ed will er sich zu seinem Lieblings-Pub, dem Winchester, durchschlagen, um dort Zuflucht zu finden. Sie machen sich mit einer kleinen Gruppe auf den Weg dorthin, zunächst per Auto und später zu Fuß, und kämpfen sich kreuz und quer durch die Straßen von London. Shaun of the Dead versteht sich als Persiflage auf das Zombie-Horror-Genre und spart nicht mit Filmzitaten und Gags, die sich unter anderem auf Genre-Größen wie "Land of the Dead" beziehen. Die Horror-Komödie ist im Abo bei Amazon Prime Video* und auch bei Netflix enthalten. Wer DVD oder Blu-ray* bevorzugt, kann diese ebenfalls käuflich erwerben.

Mit Schwert und Peitsche

Als der britische Spion Steve Trevor während des 1. Weltkriegs mit seinem Flugzeug abgeschossen wird, landet er unverhofft auf der Amazonen-Insel Themyscira. Die Amazonen-Prinzessin Diana hilft ihm dabei seinen deutschen Verfolgern zu entkommen und ihre Mutter, die Amazonen-Königin Hippolyta, verhört ihn im Anschluss mit dem "Lasso der Wahrheit". Aus den Erkenntnissen des Verhörs schließt Diana, dass Ares, Kriegsgott und Erzfeind der Amazonen, für den 1. Weltkrieg verantwortlich ist und begleitet schließlich Steve zurück nach London, um Ares aufzuspüren und zu töten. Für ihren Kampf gegen den übermächtigen Kriegsgott eignet sich Diana die für Wonder Woman typische Ausrüstung an, unter anderem die rot-blaue Rüstung, das Lasso der Wahrheit und das Schwert "Gotttöter". Wonder Woman gibt es als Einzelabruf* oder auch auf DVD und Blu-ray* zu sehen.

Sie hören von meinem Anwalt!

Der Breaking-Bad-Ableger Better Call Saul befindet sich aktuell schon mitten in der 4. Staffel. Die Serie erzählt, wie der Anwalt James McGill zu dem aus Breaking Bad bekannten Saul Goodman wurde. So hält sich McGill zunächst mit Pflichtverteidigungen mehr schlecht als recht über Wasser. Nebenbei pflegt er seinen Bruder, der eigentlich selbst Anwalt ist, aufgrund einer selbst diagnostizierten Elektrosensibilität aber nicht mehr arbeitet oder das Haus verlässt. Um seinen Kontostand aufzubessern, greift McGill immer wieder zu fragwürdigen Methoden und gerät selbst mit dem Gesetz in Konflikt. Auf dem Parkplatz vor dem Gericht in Albuquerque lernt er außerdem Mike Ehrmantraut kennen, der ebenfalls eine wichtige Rolle in Breaking Bad spielt. Better Call Saul ist bei Netflix zu sehen und bei Amazon als Einzelabruf* und DVD/Blu-ray* verfügbar.

Schweres Wasser

Die 6-teilige Miniserie Saboteure im Eis - Operation Schweres Wasser handelt von dem Vorhaben der Nazis, während des zweiten Weltkrieges eine Atombombe zu entwickeln, sowie dem Bestreben der Alliierten und des norwegischen Widerstands, dies zu verhindern. Werner Heisenberg hat vom Heereswaffenamt den Auftrag bekommen, Atomenergie zu erforschen und mithilfe des im norwegischen Kraftwerk Vemork hergestellten Schweren Wassers letztendlich die schlagkräftigste aller Waffen herzustellen. Als die Alliierten dank des norwegischen Wissenschaftlers Leif Tronstad Wind von der Angelegenheit bekommen, entsenden sie sogleich Truppen, die das Vorhaben der Deutschen sabotieren sollen. Saboteure im Eis – Operation Schweres Wasser gibt es als Einzelabruf* und für Hardcopy-Freunde auch auf physischen Medien, sprich DVD und Blu-ray*.

Geheimtipp zum Wochenende

Der Doku-Thriller Zero Days berichtet von dem Computerwurm STUXNET, der im Jahr 2010 von Sicherheitsexperten entdeckt wurde. STUXNET fiel vor allem durch seine Aggressivität auf, mit der er sich rasend schnell auf der ganzen Welt verbreitete. Erst später wurde bekannt, dass der Wurm kein Werk computeraffiner Kellerkinder war, sondern eine von Geheimdiensten speziell entwickelte Cyber-Kriegswaffe mit enormem Zerstörungspotenzial. Die Doku beschäftigt sich nicht nur mit dem Computerwurm selbst, sondern vor allem auch mit den Hintergründen, den möglichen Auswirkungen und dem Schweigen der Politik zu diesem Thema. Zero Days ist sowohl im Netflix-Abo enthalten als auch als Einzelabruf* und DVD/Blu-ray* bei Amazon erhältlich.

