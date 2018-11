Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Der Verstand macht Urlaub

Im Zeitalter der totalen Verblödung pflanzen sich vor allem die geistig Minderbemittelten fort, während die geistige Elite "den richtigen Zeitpunkt" für den Nachwuchs so lange vor sich herschiebt, bis es zu spät ist. So zumindest die Theorie, die die SciFi-Komödie Idiocracy aufstellt. Der Film erzählt die Geschichte von Joe und Rita, die aufgrund ihrer Durchschnittlichkeit für ein geheimes Experiment der US-Army in einen Kälteschlaf versetzt werden. Das Experiment wird jedoch abgebrochen, und so landen die beiden Protagonisten in ihren Kälteschlafkammern schließlich auf einer Müllhalde, wo sie im Jahr 2505 wieder erwachen. Da die Menschheit während des Kälteschlafs der beiden zunehmend dümmer geworden ist, sind die "Durchschnitts-Amis" von einst plötzlich die intelligentesten ihrer Art - was sich nicht immer nur als Vorteil herausstellt. Idiocracy läuft bei Netflix und ist auch bei Amazon als Einzelabruf* oder auf DVD und Blu-ray* verfügbar.

Totale Transparenz

In einer dystopischen Welt, in der die Anonymität als größter Feind des Staates gilt, schafft es eine mysteriöse junge Frau sich völlig unentdeckt und unerkannt zu bewegen. Mithilfe sogenannter "Minds Eye"-Implantate kann jeder im Vorbeigehen Informationen wie Name, Alter und Herkunft seiner Mitmenschen auslesen - bei zuvor erwähnter Dame funktioniert eben dies nicht, was die Aufmerksamkeit staatlicher Kontrollorgane erregt. Dort werden persönliche Daten der Bevölkerung zentral gespeichert, ausgewertet und zur Verbrechensbekämpfung genutzt. Dem Ermittler Detective Sal Frieland (Clive Owen) sollen eben diese Daten zur Aufklärung einer Mordserie dienen, doch leider versagt die Datenbank "The Ether" ihren Dienst. Sal trifft während seiner Ermittlungen auf die mysteriöse Frau und ist sich sicher, dass zwischen ihr und der Mordserie sowie der defekten Datenbank ein Zusammenhang besteht. Anon gibt es als Einzelabruf* bei Amazon und auf DVD/Blu-ray* zu sehen.

Haunted-House-Horror

Horrorfilme mit verfluchten Häusern, deren geisterhafte Bewohner irgendwie total schlecht gelaunt sind, gibt es wie Sand am Meer. Das macht aber nichts, denn unter diesem Haunted-House-Horror-Haufen befindet sich auch Conjuring von 2013, der trotz der generisch anmutenden Story sehr unterhaltsam und vor allem spannend ist. Als die Familie Perron - bestehend aus Mama, Papa, fünf Töchtern und Hund - ihr neues Haus in Rhode Island bezieht, geschehen schon nach kurzer Zeit merkwürdige Dinge. Der Hund betritt das Haus erst gar nicht, während die restlichen Familienmitglieder von angsteinflößenden Ereignissen heimgesucht werden. Carolyn, die Mutter der Familie, beschließt daraufhin Kontakt zu zwei Ermittlern für paranormale Fälle aufzunehmen. Diese nehmen das neue Heim etwas genauer unter die Lupe und diagnostizieren dem Haus eine gewisse Boshaftigkeit, was die Durchführung eines Exorzismus unumgänglich macht. Conjuring gibt es bei Amazon als Einzelabruf* und DVD/Blu-ray* oder auch im Abo bei Netflix.

Vom Aussterben bedroht

Jurassic World: Das gefallene Königreich spielt drei Jahre nach den Geschehnissen von Jurassic World. Ohne groß zu spoilern kann man sagen, dass im Vorgänger etwas mit Dinosauriern passiert ist und sich auch der neueste Teil der Filmreihe wieder mit Dinos beschäftigt. Ein bevorstehender Vulkanausbruch auf der Insel Isla Nubar - der Zufluchtsstätte der überlebenden Dinosaurier - macht die Dinos plötzlich zu einer vom Aussterben bedrohten Art. Zeitgleich beschäftigt sich die Menschheit mit der Frage, ob die Dinosaurier gerettet oder ihrem Schicksal überlassen werden sollen – der US-Senat beschließt Letzteres. Dennoch startet eine bunte Gruppe aus Forschern, Soldaten und Investoren auf eigene Faust eine Rettungs-Expedition, um den urzeitlichen Insel-Bewohnern zu helfen. Zu der Gruppe gehören auch der Ex-Navy-Soldat Owen (Chris Pratt) und die Ex-Park-Leiterin Claire (Bryce Dallas Howard), die jedoch recht schnell feststellen müssen, dass nicht jeder Expeditions-Teilnehmer die gleichen (noblen) Interessen verfolgt. Jurassic World: Das gefallene Königreich ist per Einzelabruf* oder auch auf DVD und Blu-ray* verfügbar.

Zu Besuch bei der Alien-Sekte

Justin und sein jüngerer Bruder Aaron leben gemeinsam in erbärmlichen Verhältnissen. Eines Tages erreicht sie ein mysteriöses Video, das den Massenselbstmord innerhalb einer dubiosen "Ufo-Sekte" andeutet. Dieser Sekte gehörten auch Justin und Aaron schon seit ihrer Kindheit an, bis ihnen schließlich vor zehn Jahren die Flucht gelang. Die Brüder statten der Sekte einen Besuch ab, um der Sache auf den Grund zu gehen. Entgegen ihrer Erwartungen werden sie von den Sekten-Mitgliedern zunächst freundlich empfangen und auch der Massensuizid scheint kein Thema zu sein. Schon nach kurzer Zeit stößt Justin auf einige unerklärliche Phänomene in der Gegend, die ihm von Mitgliedern der Sekte als Teil einer extraterrestrischen Existenz erklärt werden. Justin verlässt daraufhin die Sekte erneut, während Aaron bleibt. Schon nach kurzer Zeit jedoch versuchen beide, sich wiederzufinden, da sie unabhängig voneinander mit beunruhigenden Vorfällen konfrontiert werden. The Endless gibt es als Einzelabruf* und auf DVD/Blu-ray* zu sehen.

Geheimtipp zum Wochenende

Die anthologische SciFi-Horror-Serie Dimension 404 beschäftigt sich in sechs Episoden unter anderem mit Themen wie Virtuelle Realität, Online-Dating, Künstliche Intelligenz und Gaming. Alle Folgen haben einen gewissen Charme gemeinsam, der vor allem durch unterhaltsamen Wahnsinn entsteht. Unterhaltsamer Wahnsinn ist beispielsweise eine Situation, in der eine Militärpsychologin unter Zeitdruck einen depressiven NSA-Supercomputer behandeln muss, um die Welt vor einer terroristischen Bedrohung zu bewahren. Unterhaltsamer Wahnsinn ist auch ein Energydrink, der es dem Konsumenten ermöglicht, die Zeit nach Lust und Laune zu verlangsamen oder ein 3D-Film, der sich als Alles-verschlingendes Monster entpuppt. Dimension 404 steht bei Amazon als Einzelabruf* bereit.

Haben Sie die vorige Ausgabe von "Nerdige Aussichten" verpasst? Kein Problem, denn an dieser Stelle gibt es die beliebtesten Sendungen der vergangenen Wochen noch einmal in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Bild 1 von 96 Nerdige Streaming-Tipps der vergangenen Wochen (96 Bilder) Als der britische Spion Steve Trevor während des 1. Weltkriegs mit seinem Flugzeug abgeschossen wird, landet er unverhofft auf der Amazonen-Insel Themyscira. Die Amazonen-Prinzessin Diana hilft ihm dabei seinen deutschen Verfolgern zu entkommen und ihre Mutter, die Amazonen-Königin Hippolyta, verhört ihn im Anschluss mit dem "Lasso der Wahrheit". Aus den Erkenntnissen des Verhörs schließt Diana, dass Ares, Kriegsgott und Erzfeind der Amazonen, für den 1. Weltkrieg verantwortlich ist und begleitet schließlich Steve zurück nach London, um Ares aufzuspüren und zu töten. Für ihren Kampf gegen den übermächtigen Kriegsgott eignet sich Diana die für Wonder Woman typische Ausrüstung an, unter anderem die rot-blaue Rüstung, das Lasso der Wahrheit und das Schwert "Gotttöter". Wonder Woman gibt es als Einzelabruf* oder auch auf DVD und Blu-ray* zu sehen.

