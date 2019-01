Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Der Zuschauer als Marionettenspieler

Black Mirror: Bandersnatch ist ein eigenständiger Ableger der britischen SciFi-Serie Black Mirror. Der interaktive Film ermöglicht dem Zuschauer in einigen Schlüsselszenen, den Verlauf der Handlung zu beeinflussen. So kann er beispielsweise entscheiden ob der Protagonist (Stefan Butler) oder eine Nebenfigur vom Balkon springt, ob Stefan Drogen nimmt oder welche Hinweise er im Verlauf des Films erhält. Stefan möchte ein interaktives Computerspiel nach einer Romanvorlage entwickeln und kann dabei auf die Unterstützung einer Software-Firma zurückgreifen – falls der Zuschauer das zulässt. Während der Entwicklung stößt Stefan auf ebenso hartnäckige wie seltsame Fehler im Spiel und er beginnt sich zu fragen, ob er womöglich von fremden Kräften gesteuert wird. Black Mirror: Bandersnatch gibt es exklusiv bei Netflix zu sehen.

Bild 1 von 6 Film- und Serien-Tipps (6 Bilder) Die 2. Staffel von The Orville gibt es via Staffel-Pass* oder auch als Einzelabruf* in der Originalfassung bei Amazon zu sehen. Seit dem 30.12.2018 wird wöchentlich eine neue Folge veröffentlicht.



Dem Tod hinterherputzen

Die Arbeit des Heiko Schotte (Bjarne Mädel) fängt dort an, wo andere sich übergeben: an (meist blutigen) Verbrechens-Schauplätzen. Der Tatortreiniger entfernt die Überreste an Tatorten, wo tödliche Unfälle oder häufig sogar Morde stattgefunden haben. An diesen Orten begegnet "Schotti" nicht nur den sterblichen Überresten der Opfer, sondern auch deren Angehörigen, Nachbarn und Geliebten. In einigen Fällen der Crimedy-Serie trifft der überaus charismatische Protagonist auch auf den Täter oder den Geist des Verstorbenen. Aus diesen Tatort-Situationen entstehen in jeder Folge in sich abgeschlossene, sehr unterhaltsame Geschichten – die es übrigens bis ins US-Fernsehen geschafft haben: Sie werden bei MHz Network in der Originalfassung mit englischen Untertiteln ausgestrahlt. Bei uns gibt es die Staffeln 1-6 bei Netflix und Amazon Prime* zu sehen. Einige Folgen, darunter die komplette siebte Staffel, sind auch in der Mediathek des NDR verfügbar.

Die kleine Ameise bekommt Hilfe von der kleinen Wespe

Ant-Man and the Wasp ist der 20. Marvel-Film und knüpft an die Geschehnisse des Vorgängers "The First Avenger: Civil War" an. Nachdem Scott Lang – der Ant-Man – unter Hausarrest gestellt wurde, führt er ein recht normales Leben mit seiner kleinen Tochter Cassie. Kurz bevor ihm jedoch die Fußfessel entfernt werden soll, stürzt er sich gemeinsam mit Dr. Hank Pym, der für die Entwicklung des Ant-Man-Anzugs verantwortlich ist, und dessen Tochter Hope (The Wasp) in ein neues Abenteuer. Die drei wollen Hopes Mutter finden, die als verschollen gilt, seit sie sich auf eine Mission im subatomaren Raum begab. Ihr Vorhaben kreuzt sich jedoch mit den Machenschaften von "Ghost", einer Schurkin, die ihre eigenen, düsteren Pläne verfolgt und deren Geschichte auf gewisse Weise mit den drei Helden verknüpft ist. Ant-Man and the Wasp ist als Einzelabruf* und auch auf DVD/Blu-ray* verfügbar.

Weltraum-Comedy

Die Star-Trek-Parodie The Orville ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Sie hat mit der ersten Staffel jedoch so viele Fans gewonnen, dass CBS eine zweite Staffel produzierte. Auch in den neuen Folgen bereist Captain Ed Mercer (Seth McFarlane) mit seiner bunten Crew, zu der auch seine Exfrau gehört, das Weltall. Das Fortbewegungsmittel für diese Abenteuer ist das Forschungsraumschiff Orville. An Bord des Raumschiffs geht es meist recht unterhaltsam und turbulent zu, und auch an Star-Trek-Witzen mangelt es der Serie nicht. Die 2. Staffel von The Orville gibt es hierzulande via Staffel-Pass* oder auch als Einzelabruf* in der Originalfassung bei Amazon zu sehen. Seit dem 30. Dezember.2018 wird wöchentlich eine neue Folge veröffentlicht.

Zensur

In Manila sitzt die wohl größte Zensur-Maschine der Welt. Zehntausende "Content-Moderatoren" filtern und sperren hier im Auftrag von Facebook, Youtube & Co. Videos und Fotos, die von den Nutzern der Plattformen hochgeladen wurden. Der Dokumentarfilm The Cleaners gewährt tiefe Einblicke in die alltägliche Arbeit dieser Content-Moderatoren und zeigt die möglichen Folgen für die Gesellschaft auf. Auch die traumatischen Folgen, mit denen die Content-Moderatoren persönlich zu kämpfen haben, werden dabei ins Rampenlicht gerückt. The Cleaners gibt es im Einzelabruf* und auch auf DVD/Blu-ray* zu sehen.

Geheimtipp zum Wochenende

Bei YouTube findet man zwischen all den Let's Plays, Schmink-Tutorials und Fail-Compilations auch Kanäle, die sich mit Bildung und Wissenschaft beschäftigen. Die Betreiber des YouTube-Kanals 100 Sekunden Physik etwa bringen auch dem völlig unbedarften Zuschauer komplexe physikalische Phänomene wie Schwarze Löcher, Künstliche Unsichtbarkeit, Gravitationswellen oder den Dopplereffekt näher. Die Videos dauern selten genau 100 Sekunden, keines geht jedoch länger als fünf Minuten. So bekommt man schnell einen guten Einblick in interessante physikalische Themen. Neue Videos gibt es bei 100 Sekunden Physik in unregelmäßigen Abständen.

Haben Sie die vorige Ausgabe von "Nerdige Aussichten" verpasst? Kein Problem, denn an dieser Stelle gibt es die beliebtesten Sendungen der vergangenen Wochen noch einmal in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Bild 1 von 108 Nerdige Streaming-Tipps der vergangenen Wochen (108 Bilder) Nachdem die Avengers nicht nur einige Male für Frieden auf der Erde gesorgt haben, sondern ganz nebenbei auch ganze Städte in Schutt und Asche gelegt haben, beschließt die US-Regierung eine Überwachungs-Instanz, die die Superhelden kontrollieren soll. Dieses Vorhaben unterstützt auch Tony Stark alias "Iron Man" - ganz im Gegensatz zu Captain America, der das Unterfangen für überflüssig und anfällig für Missbrauch hält. So geraten die beiden Superhelden, jeweils mit einigen Kollegen im Rücken, schließlich aneinander und tragen zunächst ihre persönliche Fehde aus. Beide versuchen mit ihrer Gefolgschaft auf eigene Faust die gleiche Bedrohung, den Winter Soldier, zu bekämpfen, bevor sie sich schließlich doch wieder auf Superhelden-typische Aktionen - wie das gemeinsame Besiegen von Schurken - besinnen und Seite an Seite agieren. The First Avenger: Civil War gibt es als Einzelabruf* oder auf DVD und Blu-ray*.

Hinweis: Mit einem * markierte Links führen zu Online-Shops, die für vermittelte Verkäufe eine kleine Provision zahlen. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. (sem)