Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Antiheld wider Willen

Nicht ganz so hart und draufgängerisch wie gewohnt, kommt Tom Hardy in der Rolle des Reporters Eddie Brock in dem Antihelden-Streifen Venom daher. Eher ungewollt gerät er in die Situation, dass er eine körperliche Verbindung mit dem außerirdischen Symbionten "Venom" eingeht, der nach und nach auch Teil seines Verstandes wird. Den ersten Kontakt mit der seltsamen Lebensform hat Eddie, als er einem Tipp der Wissenschaftlerin Dr. Dora Skirth nachgeht und in dem Labor der "Life Foundation" nach Hinweisen auf wissenschaftliche Experimente an Menschen sucht. Venom verleiht Eddie übermenschliche Kräfte und übernimmt auch in gewissen Situationen die vollständige Kontrolle. Da Venom nicht der einzige Symbiont ist und Eddie den Machenschaften der Life Foundation ein Ende setzen will, kommt es schnell zu einigen spektakulären Konfrontationen. Venom gibt es als Einzelabruf* und auf DVD/Blu-ray* zu sehen.

Ein neuer Planet

Am selben Tag, als die angehende Studentin Rhoda Williams (Brit Marling) im angetrunkenen Zustand einen Unfall verursacht und so das Leben des Musikprofessors John Burroughs zerstört, taucht am Firmament plötzlich ein neuer Planet auf. Aufgrund seiner Ähnlichkeit zur Erde, wird der Planet einfach "Erde 2" getauft. Während Erde 2 genauer untersucht werden soll und die Firma United Space Ventures sogar einen bemannten Flug dorthin plant, sitzt Rhoda eine vierjährige Gefängnisstrafe für ihre Trunkenfahrt ab. Von ihrem schlechten Gewissen geplagt, nimmt Rhoda nach dem Ende ihrer Inhaftierung einen Hausmeister-Job bei John an, der sie nicht erkennt. Als der Planet Erde 2 schließlich als exaktes Abbild der Erde identifiziert wird und ein Ticket für die Reise dorthin verlost wird, fragt sich Rhoda, ob die Menschen dort die gleichen Entscheidungen getroffen und die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Sie beschließt sich für das Ticket zu bewerben. Another Earth gibt es als Einzelabruf* oder auch auf DVD/Blu-ray*.

Abstand halten

Nach einem Autounfall erwacht Liam mitten im Nirgendwo, ohne Erinnerungen daran, wer oder wo er ist. Er macht sich auf den Weg in die nächste Stadt, stellt jedoch schnell fest, dass alle Menschen in der Umgebung tot sind. Die Leichen haben seltsame, blasse Augen, sind aber ansonsten unversehrt. Entgegen seiner Vermutung, dass ein Virus dafür verantwortlich sein könnte, stellt sich heraus, dass er selbst die Ursache für dieses Phänomen ist. Jeder, der einen Radius von 15 Metern um ihn herum betritt, stirbt auf der Stelle. Nach einiger Zeit trifft er eine Frau, die wie er ebenfalls unter Amnesie leidet und offenbar nicht auf Liams tödliche Eigenschaft reagiert. Gemeinsam suchen Liam und seine Begleiterin erneut den Unfallort auf und stellen fest, dass Liams tödlicher Radius keine Wirkung auf Lebewesen hat, solange sie sich im Umkreis von 15 Metern aufhält. Radius ist als Einzelabruf* oder auch auf DVD/Blu-ray* verfügbar.

Aliens in Not

20 Jahre nachdem in Johannesburg ein Camp für außerirdische Flüchtlinge errichtet wurde, droht die Lage dort zu eskalieren. Die mittlerweile mehr als eine Million Insektoiden leben in dem Lager unter erbärmlichen Bedingungen und die Bevölkerung nimmt die Besucher zunehmend als Bedrohung wahr. So entsteht die Idee, das Lager an einen anderen Ort zu verlegen, der weiter von der Stadt entfernt ist. Diesen Plan soll Wikus Van De Merwe umsetzen und zu diesem Zweck begibt er sich in den "District 9", um alle Aliens über die geplante Maßnahme zu informieren. Aufgrund eines Missverständnisses kommt es jedoch während der Aufklärung zu einer Auseinandersetzung, bei der Wikus mit der Körperflüssigkeit eines der Aliens in Berührung kommt. Das hat zur Folge, dass sich seine DNA verändert und er darüber hinaus Zugang zu der heißbegehrten Technologie der Außerirdischen erhält. Er wird deshalb zum Gejagten und versteckt sich im District 9. Den Film gibt es als Einzelabruf* oder auch auf DVD/Blu-ray*.

Ein Neustart für die Menschheit

Das SciFi-Drama IO handelt von einer Klimakatastrophe auf der Erde, die den blauen Planeten unbewohnbar macht und die Menschen dazu zwingt, den Planeten zu verlassen, um ein neues Leben auf dem Jupiter-Mond IO zu beginnen. Die beiden Hauptfiguren Sam (Margaret Qualley) und Micah (Anthony Mackie) laufen Gefahr, allein auf der Erde zurückgelassen zu werden, wenn sie nicht rechtzeitig das letzte Shuttle Richtung IO erreichen. Sams ursprünglicher Plan war es, trotz der lebensfeindlichen Umstände einen Weg zu finden, auch weiterhin auf der Erde leben zu können. Erst durch Micah ändert sich ihre Einstellung und die beiden versuchen gemeinsam die letzte Mitfahrgelegenheit in die neue Heimat zu erwischen. IO ist ab sofort bei Netflix verfügbar.

Geheimtipp zum Wochenende

Für Fans aller Arten von Retro-Technik, bietet der YouTube-Kanal LGR (LazyGameReviews) jede Menge Unterhaltung. Der Kanal existiert seit ungefähr zehn Jahren und liefert regelmäßig neue Videos zu Retro-Themen wie Spiele-Klassiker vergangener Jahrzehnte oder "antike" Software im Allgemeinen. Ebenfalls im Fokus des LGR-Kanals steht immer wieder verschiedene Retro-Hardware, darunter vor allem Spiele-Konsolen und PC-Systeme, aber auch Geräte wie Kameras, Tablets oder Gaming-Peripherie kommen nicht zu kurz. Zurzeit gibt es bei LGR mehrere hundert Videos zu allem, was Retro-Herzen höherschlagen lässt, neue Videos werden nahezu wöchentlich hinzugefügt. Zu den beliebtesten Videos auf dem LGR-Kanal zählt unter anderem ein Tutorial, bei dem es darum geht, "Doom" auf einem Taschenrechner zu zocken.

