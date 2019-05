Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Abschied von Game of Thrones

Seit 2011 begeistert Game of Thrones Serien-Fans auf eine Art und Weise, wie es kaum eine andere Serie schafft. Die Fantasy-Serie bereitet der treuen Zuschauerschaft gleichermaßen Freude und Frust und steuert aktuell mit der achten und letzten Staffel auf das Finale zu. Darüber, wer am Ende der letzten Folge den umkämpften Eisernen Thron besteigen wird, gibt es unzählige Theorien. Als nahezu sicher gilt allerdings, dass der Ausgang der Geschichte nicht unbedingt alle Fans gleichermaßen erfreuen wird. Die Staffeln 1-7 von Game of Thrones gibt es bei Amazon als Stream* und auch als DVD/Blu-ray*, während die aktuellen Folgen der 8. und letzten Staffel* jeweils am Dienstag nach der Erstausstrahlung in den USA verfügbar sind. Mit dem Sky Ticket lassen sich die Folgen bereits einen Tag früher ansehen. Zudem genügt ein einmonatiges Abo von Sky Ticket für 9,99 Euro*, um alle verbleibenden Folgen und auch die bereits ausgestrahlten ansehen zu können.

Eine bessere Welt

Der Science-Fiction-Film A World Beyond erzählt von einer futuristischen Parallelwelt namens Tomorrowland, die die Protagonistin Casey (Britt Robertson) erreichen kann, indem sie einen Ansteck-Button mit dem Buchstaben "T" darauf berührt. Den Button hat ihr das Roboter-Mädchen Athena zugesteckt, die bereits in den 60er-Jahren dem Jungen Frank Walter (George Clooney) ebenfalls einen Anstecker zukommen ließ. Eines Tages erfährt Casey dann, dass das kleine Souvenir und Tomorrowland auf Gustave Eiffel, Jules Verne, Nikola Tesla und Thomas Edison zurückgehen. Die gründeten einst eine Vereinigung, in der besonders begabte Menschen für eine bessere Zukunft in der Parallelwelt Tomorrowland sorgen wollten. A World Beyond ist als Stream zum Kaufen oder Leihen* und auf DVD/Blu-ray* verfügbar.

Die Gerechtigkeitsliga

Was die Avengers für das Marvel-Universum sind, ist die Justice League bei DC: eine Versammlung der Superhelden. Batman stellt die Justice League unter anderem mit Wonder Woman, The Flash und Aquaman zusammen. Als Team wollen sie den Superschurken Steppenwolf und seine Dämonen-Armee aufhalten, was sich jedoch als Mammut-Aufgabe herausstellt. Daher entschließt sich der Fledermaus-Mann, Superman wiederzubeleben – der ließ zuvor in Batman v Superman: Dawn of Justice nämlich sein Leben. Einmal wiederbelebt hat Superman jedoch keinerlei Erinnerungen an die Vergangenheit und greift Batman zunächst an. Ob und wie Superman der Justice League doch noch helfen kann, lässt sich als Stream zum Kaufen oder Leihen* oder auf DVD/Blu-ray* ansehen.

Ein großer Schritt für die Menschheit

Das biografische Drama Aufbruch zum Mond erzählt die Geschichte des Ingenieurs und Testpiloten Neil Armstrong, der in den 1960er-Jahren zu einem der bekanntesten Astronauten aller Zeiten wurde. Der Film zeigt, wie Armstrong zunächst als Testpilot für Raketenflugzeuge arbeitet und später schließlich bei der NASA landet. Wurde er bei dem Gemini-5-Projekt noch als Mitglied der Ersatzmannschaft eingesetzt, so übernahm er bei der Gemini-8-Mission bereits selbst das Kommando. Während seiner Zeit als Testpilot und auch später als Astronaut bei der NASA erlebte Armstrong immer wieder tragische Unfälle mit, bei denen einige seiner Kollegen ums Leben kamen. Wie sich seine Leidenschaft für die Raumfahrt und auch seine negativen Erlebnisse auf das Leben mit seiner Familie auswirkten, ist ebenfalls Teil des Dramas. Aufbruch zum Mond ist als Stream zum Kaufen oder Leihen* und auf DVD/Blu-ray* verfügbar.

Pimp my Body

Nach einem tragischen Autounfall mit anschließendem Raubüberfall landet Grey im Rollstuhl, während seine Frau Asha bei dem schrecklichen Ereignis stirbt. Für Grey scheint das Leben keinen Sinn mehr zu haben, bis er eines Tages das Angebot erhält, sich einen Computerchip namens STEN implantieren zu lassen. Der medizinische Chip sorgt dafür, dass Grey sich wieder so wie vor dem Unfall bewegen kann. STEN unterstützt Grey allerdings nicht nur bei Bewegungsabläufen, sondern verleiht ihm auch eine Art Superintelligenz, die bei Bedarf die vollständige Kontrolle übernehmen kann. Grey plant seine neuen Fähigkeiten einzusetzen, um die Mörder seiner Frau zu finden und Rache zu nehmen. Den Science-Fiction-Thriller Upgrade gibt es als Stream zum Kaufen und Leihen* oder auch auf DVD/Blu-ray* zu sehen.

Geheimtipp zum Wochenende

Mai Thi Nguyen-Kim ist nicht nur Teil der ZDF-Produktion Terra X Lesch & Co und Moderatorin des Wissenschafts-Fernsehmagazins Quarks (seit Mai 2018, Nachfolgerin von Rangar Yogeshwar), sondern betreibt auch seit einigen Jahren einen eigenen YouTube-Kanal namens maiLab , für den sie im Jahr 2018 den Grimme Online Award erhielt. Mai behandelt in ihren Videos meist wissenschaftliche Themen und deren Bedeutung für die Gesellschaft, aber auch Bereiche wie Netzkultur, Gesundheit und Alltags-Phänomene kommen nicht zu kurz. Neue Videos gibt es bei maiLab wöchentlich.

Haben Sie die vorige Ausgabe von "Nerdige Aussichten" verpasst? Kein Problem, denn an dieser Stelle gibt es die beliebtesten Sendungen der vergangenen Wochen noch einmal in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Bild 1 von 125 Nerdige Streaming-Tipps der vergangenen Wochen (125 Bilder) Sitzen wir heute noch vor dem PC oder der Konsole, um in Videospielen virtuelle Protagonisten zu steuern, so werden diese schon in naher Zukunft von echten Menschen verkörpert – so zumindest ist das im Actionfilm Gamer mit Gerard Butler in der Hauptrolle. Dort erhalten besonders wohlhabenden Gamer die volle Kontrolle über einen zum Tode verurteilten Sträfling, der sich im bewaffneten Kampf gegen Seinesgleichen durchsetzen muss. Das scheinbar unerreichbare Ziel der Todeskandidaten ist, 30 Runden erfolgreich – und vor allem lebendig – zu überstehen, um begnadigt zu werden. Kable (Gerard Butler) scheint ein vielversprechender Kandidat für eine Begnadigung zu sein, hat neben seinen "In-Game-Kontrahenten" aber noch andere, ungeahnte Probleme. Gamer gibt es als Stream zum Kaufen und Leihen* oder auch auf DVD/Blu-ray* zu sehen.

Hinweis: Mit einem * markierte Links führen zu Online-Shops, die für vermittelte Verkäufe eine kleine Provision zahlen. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. (sem)