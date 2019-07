Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Dark

In der fiktiven Kleinstadt namens Winden geschieht auf den ersten Blick nichts, was nicht auch in jeder anderen Stadt passieren könnte. Als aber zwei Kinder aus dem Ort verschwinden und niemand etwas über den Vorfall zu wissen scheint, schleichen sich schnell Misstrauen und Konflikte in die kleinstädtische Idylle. Insbesondere die Schicksale von vier Familien scheinen über die seltsamen Vorfälle in Winden miteinander verknüpft zu sein. Während einige Bewohner der Stadt auf eigene Faust Untersuchungen anstellen, kommen immer mehr mysteriöse Zusammenhänge ans Licht. Unter anderem scheint es einen Zeitreisenden zu geben, der mit den jüngsten Ereignissen in Winden zu tun haben könnte. Die 2. Staffel von Dark gibt es ab sofort bei Netflix zu sehen.

Glass

Kevin ist ein gefährlicher Mann mit übernatürlichen Fähigkeiten, der schon zahlreiche Menschenleben auf dem Gewissen hat. Nicht weniger als 23 verschiedene Persönlichkeiten vereint er in sich – und er ist kurz davor, eine weitere und besonders tödliche entfesseln: das Biest. Da er zudem frisch aus dem Gefängnis entkommen ist, macht sich der unverwundbare und übermenschlich starke David Dunn (Bruce Willis) auf die Suche nach dem Straftäter. Dunn hat allerdings noch mehr Probleme als nur den entflohenen Killer-Psychopathen: sein Erzfeind Mr. Glass (Samuel L. Jackson) scheint im Hintergrund die Fäden zu ziehen - und das obwohl er im Gefängnis sitzt. Glass lässt sich bei Amazon als Stream* kaufen und leihen, auf DVD und Blu-ray* ist der Film ebenfalls erhältlich.

Mortal Engines

Rund 1000 Jahre nach dem "60-Minuten-Krieg" liegt die Erde in Schutt und Asche. Die Menschheit lebt zum größten Teil in Städten, die nicht mehr fest an einem Ort verankert sind, sondern in riesige, mobile Ungetüme umgebaut wurden. Das Überleben sichern knappe Ressourcen, die von Jägern und Sammlern wie Tom Natsworthy (Robert Sheehan) beschafft werden. Dieser trifft eines Tages auf die rebellische Hester Shaw (Hera Hilmar), die keinem geringeren als dem Anführer von London, der größten Stadt auf Rädern, das Handwerk legen will – der hat nämlich Hesters Mutter ermordet. Mortal Engines gibt es als Stream* und auf DVD/Blu-ray*.

How to sell drugs online (fast)

Moritz erzielt in der Oberstufe gute Noten, zwischenmenschlich hapert es aber an allen Enden. Bis auf seinen besten Freund Lenny können ihn seine Mitschüler nicht besonders gut leiden, er wird als "Nerd" abgestempelt und regelmäßig gemobbt. Als dann auch noch seine Freundin völlig verändert aus den USA zurückkehrt und sich von ihm abwendet, beschließt er, sein vermeintliches "Loser-Dasein" zu beenden – und steigt mit Lenny in den Online-Handel mit Drogen ein. Das Geschäft wächst den beiden jedoch schnell über den Kopf und bringt ungeahnte Probleme mit sich. How to sell drugs online (fast) ist bei Netflix abrufbar.

Aquaman

Kurz nachdem Aquaman (Jason Mormoa) mit der Justice League den Weltuntergang verhindern konnte, will er den Thron von Atlantis besteigen, der ihm als Sohn einer atlantischen Mutter (Nicole Kidman) zusteht. Leider sitzt auf dem Unterwasser-Thron bereits sein Halbbruder Orm, der gemeinsam mit den anderen Meeresreichen einen Krieg gegen die Menschen an der Erdoberfläche führen will. Gemeinsam mit Mera (Amber Heard) macht sich Aquaman auf die Suche nach dem legendären Dreizack des ersten Königs von Atlantis, das ihm beim Sturz seines Halbruders behilflich sein soll. Orm erfährt von Aquamans Vorhaben und hetzt ihm den Piraten David Kane auf den Hals. Aquaman ist als Stream zum Kaufen oder Leihen* und auf DVD/Blu-ray* verfügbar.

Geheimtipp zum Wochenende

Wenn es bei YouTube knallt und brutzelt, die Funken fliegen und jemand zusammenzuckt und dabei laut aufschreit, dann ist nicht selten Mehdi Sadaghdar am Werk. Mehdi präsentiert auf seinem YouTube-Kanal ElectroBOOM auf sehr unterhaltsame und verrückte Art und Weise, was man mit elektronischen Geräten und Bauteilen so alles anstellen kann. Dabei dient sein Körper häufig als Anschauungsobjekt, wenn es darum geht, wie man NICHT mit stromführenden Teilen umgehen sollte. Zu wissenschaftlichen Themen gibt es zwar unzählige YouTube-Kanäle, ElectroBOOM vermag es aber, physikalisches Grundwissen besonders humorvoll und leicht verdaulich zu präsentieren. Der Kanal bietet alle ein bis zwei Wochen ein neues Video.

