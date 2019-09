Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Chernobyl

Die HBO-Dramaserie Chernobyl handelt von der katastrophalen Kernschmelze, die sich 1986 in Reaktor 4 des ukrainischen Kernkraftwerks Tschernobyl ereignete. Im Fokus der Erzählung stehen nicht nur die Ursachen, die zu dem schrecklichen Unglück führten, sondern vor allem auch die persönlichen Schicksale, die mit dem Vorfall verknüpft waren und sind. Die Serie basiert größtenteils auf realen Ereignissen und Charakteren und zeigt die Folgen der Nuklearkatastrophe für die örtliche Bevölkerung und auch den Rest Europas. Die Hauptfigur der Serie ist der Wissenschaftler Waleri Legassow, der als Vorsitzender des Untersuchungskomitees auserkoren und mit der Aufklärung des Unglücks beauftragt wird. Chernobyl gibt es bei Amazon als Stream und auch auf DVD/Blu-ray.

Alita Battle Angel

In der dystopischen Zukunfts-Stadt Iron City findet der Wissenschaftler Dr. Dyson Ido (Christoph Waltz) eines Tages Teile des Oberkörpers eines weiblichen Cyborgs. Er kombiniert die Teile mit einem maschinellen Unterkörper, haucht dem Cyborg wieder Leben ein und tauft ihn schließlich auf den Namen Alita. Alita hat keinerlei Erinnerungen daran, wer sie ist, woher sie kommt oder was mit ihr zuvor geschehen ist, versucht dies allerdings mithilfe des Schrottsammlers Hugo und anderer Cyborgs zu ändern. Die Machthaber der Stadt jedoch stören sich an Alitas Bestreben, Kenntnis über ihre eigene Vergangenheit zu erlangen, weshalb sie ihr den Garaus machen wollen. Da scheint es glücklich, dass Alita besondere Fähigkeiten an sich entdeckt – die aber auch für ihre Feinde ein mächtiges Werkzeug darstellen. Alita Battle Angel ist bei Amazon als Stream oder auch als DVD/Blu-ray verfügbar.

Snowpiercer

Als die Menschen ein chemisches Kältemittel in die Erdarmosphäre einbrachten, wollten sie eigentlich nur die globale Erwärmung stoppen. Stattdessen löste das Experiment eine neue Eiszeit aus, die die Menschheit nahezu auslöschte. Die wenigen Überlebenden fristen seitdem ihr Dasein in einem überlangen Zug namens Snowpiercer. Und als wäre die nahezu post-apokalyptisch Situation nicht schon Problem genug, macht die Zweiklassengesellschaft im Zug einigen Menschen zusätzlich das Leben schwer. Die Privilegierten lassen sich nämlich im vorderen Teil des Zuges das Leben schmecken, während die Unterschicht krank und hungernd im hinteren Teil eingepfercht ist. Revolutionen blieben bisher ohne Erfolg, doch als der rebellische Curtis (Chris Evans) das Steuer in die Hand nimmt, stecken die Unterdrückten all ihre Hoffnung in einen erneuten Aufstand. Snowpiercer gibt es bei Netflix zu sehen. Wer kein Netflix-Abo hat, kann Snowpiercer auch bei Amazon als Stream oder auf DVD/Blu-ray kaufen.

Avengers Endgame

Nachdem Thanos mit einem Fingerschnipsen die Hälfte allen Lebens im Universum vernichtet hat, müssen sich die überlebenden Avengers neu formieren. Während Iron Man manövrierunfähig im Raumschiff der Guardians of the Galaxy umhertreibt, gewinnen Captain America, Thor und die anderen auf der Erde verbliebenen Superhelden, mit Captain Marvel (Brie Larson) eine neue Verbündete, die Tony und den Rest an Bord des Schiffes sicher zurück zur Erde bringt. Wie sich herausstellt, hat Nick Fury (Samuel L. Jackson) vor seinem Ableben die neue Superheldin per Notsignal um Hilfe gebeten. Das Superhelden-Konglomerat wird schließlich um den verloren geglaubten Ant-Man ergänzt und plant das gemeinsame Vorgehen, um den übermächtig erscheinenden Thanos besiegen zu können. Avengers Endgame gibt es bei Amazon als Stream oder auf DVD/Blu-ray.

The Farthest

Bereits seit 1977 fliegt die NASA-Raumsonde Voyager durch das Weltall. Seitdem hat sie zunächst Jupiter und Saturn passiert und erkundet und unter anderem das berühmte Foto "Familienporträt" geschossen. Auf ihrer interstellaren Mission, die 1990 begann, untersucht sie Phänomene wie das Magnetfeld der Sonne, kosmische Strahlung und die Heliopause. Letztere stellt quasi die Grenze zum interstellaren Raum dar, der mit einer Entfernung von rund 20 Milliarden Kilometern der am weitesten von der Erde entfernten Punkt ist, der jemals mit einem von Menschen gebauten Objekt erreicht wurde. An Bord der Voyager befinden sich neben allerlei wissenschaftlichen Instrumenten auch eine Schallplatte mit Geräuschen von der Erde sowie Musik und Fotos vom Leben auf der Erde. Der Dokumentarfilm The Farthest erzählt die Geschichte der Voyager-Reise und ist bei Amazon Prime Video zu sehen. The Farthest steht außerdem bei Amazon als Stream oder auf DVD/Blu-ray zum Kauf bereit.

Geheimtipp zum Wochenende

Der YouTube-Kanal Real Engineering beschäftig mit Elektroautos, Drohnen, Flugzeugen und anderen faszinierenden technischen Errungenschaften unserer Zeit. Neben Alltags-Phänomenen befasst sich der irische Ingenieur Brian in seinen Videos auch mit weniger greifbaren wissenschaftlichen Themen wie Weltraum-Müll, Sternenlicht und Künstlicher Schwerkraft. In den meisten Fällen benötigt Brian nicht einmal 12 Minuten, um auch einem völlig unbedarften Publikum mehr oder weniger komplexe Zusammenhänge in den zuvor genannten Themengebieten zu vermitteln. Neue Videos gibt es bei Real Engineering nahezu jede Woche zu sehen.

