Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Iron Sky: The Coming Race

Rund 20 Jahre nachdem die Nazis vom Mond aus die Erde angegriffen und mit nuklearen Waffen in Schutt und Asche gelegt haben, fristen die meisten Überlebenden nun ihr Dasein in der ehemaligen Nazi-Basis auf dem Mond. Neben der schlechten Versorgung leiden die meisten Bewohner der Mond-Kolonie darunter, dass sich eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gebildet hat, in der sich eine sektenähnliche Führungsschicht in den Vordergrund drängt. Die Anhänger des sogenannten "Jobsismus" verehren den 2011 verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs. Als die Wissenschaftlerin und Tochter der Kolonieführerin Obi erfährt, dass es im Erdinneren lebende Reptiloiden, die Vrils, gibt, die dort von der Energie eines heiligen Relikts leben, plant sie eine Expedition. Sie hofft, mithilfe der Energiequelle der Vrils und eines defekten Mondnazi-Raumschiffs, zur Erde zurückkehren zu können. Den Vrils und auch Adolf Hitler (Udo Kier) gefällt das jedoch überhaupt nicht. "Iron Sky: The Coming Race" ist bei Amazon als Stream oder auch als DVD/Blu-ray erhältlich.

The Boys, Staffel 1

In einer Welt, in der Superhelden zum Alltagsbild gehören, hat sich eine Helden-Gruppe namens Supes gebildet, die sich in der Öffentlichkeit gerne wie Popstars feiern lässt, hinter den Kulissen aber ihre Macht missbraucht und eigene Interessen verfolgt. Menschen, die bei ihren heldenhaften Einsätzen zu Schaden kommen oder sogar sterben, sind ihnen nicht nur egal, sie machen sich sogar über die von ihnen verursachten Kollateralschäden lustig. Die "Anti-Superhelden-Truppe" The Boys um Schlägertyp Billy Butcher (Karl Urban) hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese korrupten, skrupellosen und überheblichen Superhelden zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen. Da "The Boys" nicht mit übermenschlichen Fähigkeiten gesegnet sind, müssen sie sich hauptsächlich ihres Einfallsreichtums und roher Gewalt bedienen, um den Möchtegern-Weltrettern den Garaus zu machen. "The Boys, Staffel 1" ist bei Amazon Prime Video als Stream inklusive.

(Quelle: Amazon Prime Video)

X-Men: Dark Phoenix

Zehn Jahre nach den Geschehnissen von "X-Men Apocalypse" sind Charles Xavier (James McAvoy) und seine X-Men zu einer Art internationaler Heldentruppe mutiert. Charles setzt seine ruhmreichen Mutanten überall auf der Welt für gefährliche Missionen ein. Als eines Tages das Space Shuttle "Endeavour" in eine lebensbedrohliche Notlage gerät, entsendet Charles Mystique (Jennifer Lawrence), Storm (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee), Beast (Nicholas Hoult), Quicksilver (Evan Peters) und Jean Grey (Sophie Turner), um die Astronauten zu retten. Zwar gelingt die Rettungsaktion, jedoch nimmt Jean bei dem Vorfall die gesamte Energie einer Sonneneruption in sich auf, wodurch sie ungeahnte Kräfte entwickelt, die sie nur schlecht kontrollieren kann. Mit ihren neuen Fähigkeiten wird Jean zu einer Gefahr für die anderen X-Men und die gesamte Bevölkerung. "X-Men: Dark Phoenix" ist bei Amazon als Stream oder auch als DVD/Blu-ray verfügbar.

(Quelle: 20th Century Fox)

American Horror Story: 1984

Auch auf die Gefahr hin, dass das "80er-Jahre-Nostalgie-Setting" dank unzähliger Filme und Serien etwas ausgelutscht erscheinen mag, geht die Horrorserie American Horror Story mit einer vielversprechenden 9. Staffel an den Start, die sich "1984" nennt und in eben dieser Zeit stattfindet. In besagtem Jahr macht sich die Protagonistin Brooke gemeinsam mit vier Freunden aus dem Fitnessstudio auf den Weg in das Camp Redwood, ein abgelegenes Ferienlager, wo die Fünf sich als Betreuer versuchen wollen. Schon auf dem Weg in das Lager überfahren sie einen seltsamen Typen und als sie im Camp von der Besitzerin erfahren, dass es dort in der Vergangenheit eine blutige Mordserie gab, nimmt das 80er-Klischee-Fest seinen Lauf. Die 9. Staffel von "American Horror Story" gibt es bei Amazon als Stream. Die Staffeln 1-8 sind außerdem im Netflix-Abo inklusive.

(Quelle: FX Networks)

Geheimtipp zum Wochenende

Der Klamauk-Sender "Adult Swim" treibt in den USA schon seit 2001 sein Unwesen, in Deutschland kann man die Inhalte des Senders per Stream verfolgen. Zu sehen sind dort vor allem Comedy-Sendungen und Zeichentrickserien wie "Rick and Morty". Besonders populär ist die bei Adult Swim ausgestrahlte Serie "Robot Chicken", bei der hauptsächlich Puppen aus Plastik und Knete mithilfe der Stop-Motion-Technik zum Einsatz kommen. Inhaltlich werden vor allem beliebte Filme und Serien wie Star Wars, Transformers, He-Man oder auch DC-Comics parodiert. Der YouTube-Kanal "Adult Swim Deutschland" zeigt seit einiger Zeit auch synchronisierte Versionen der erfolgreichsten Parodien, die in den meisten Fällen von bekannten Synchronstimmen gesprochen werden und keinen Verlust des ursprünglichen Humors aufweisen.

