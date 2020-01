Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Automata

In einer dystopischen Zukunft, in der auf der Erde lebensfeindliche Bedingungen herrschen, scheint von den Menschen erschaffene, künstliche Intelligenz ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln. Diesem Phänomen versucht der Versicherungsagent Jacq Vaucan (Antonio Banderas) auf den Grund zu gehen, als er mit einem besonderen Fall betraut wird: der Polizist Sean Wallace will nach eigenen Angaben einen Roboter zerstört haben, der sich angeblich selbst repariert habe. Als sich dieses unerwünschte Verhalten des Roboters als bewusste Manipulation herausstellt, sucht Jacq nach dem Urheber der Veränderung. Dabei führt ihn ein weiterer technisch manipulierter Roboter auf eine heiße Spur – und hilft ihm schließlich sogar. Automata ist bei Amazon als Stream oder auch auf DVD/Blu-ray verfügbar.

Deutscher Trailer Automata (Quelle: EuroVideo Medien GmbH)

Once Upon A Time In Hollywood

Weil das Western-Genre seine goldenen Zeiten langsam hinter sich hat, droht Western-Star Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) Ende der 1960er Jahre das Karriere-Aus. Im selben Boot sitzt auch sein Freund und Stuntman Cliff Booth (Brad Pitt). Mehrere Angebote des Filmproduzenten Marvin Schwarz (Al Pacino), in Spaghetti-Western mitzuspielen, lehnt Rick vehement ab. Um sich trotzdem über Wasser zu halten, spielt er häufig die Rolle eines gealterten Bösewichts, der am Ende des jeweiligen Films stets von potenziellen Nachwuchs-Stars auf die Matte geschickt wird. Zur gleichen Zeit bekommt Rick auch neue Nachbarn: der Star-Regisseur Roman Polanski (Rafal Zawierucha) zieht samt seiner Frau Sharon Tate (Margot Robbie) nebenan ein - und auch die Manson-Familie ist nicht allzu weit entfernt. Once Upon A Time In Hollywood gibt es bei Amazon als Stream oder auch auf DVD/Blu-ray.

Deutscher Trailer Once Upon A Time In Hollywood (Quelle: SonyPicturesGermany)



His Dark Materials

His Dark Materials ist die gleichnamige Serien-Adaption der beliebten Fantasy-Romane von Philip Pullman ("Der goldene Kompass"). Im Zentrum der Geschichte steht das Mädchen Lyra Belacqua (Dafne Keen). Nachdem ihre Eltern bei einem Unfall getötet wurden, wuchs sie bei ihrem Onkel Lord Asriel (James McAvoy) auf, der scheinbar ihr einziger lebender Verwandter ist. Da Asriel am Jordan College in Oxford beschäftigt ist, erhält auch Lyra Zugang zu dem sicheren und freundlichen Umfeld und den Mitarbeitern der Institution. Begeistert von der magischen Welt um sie herum lebt Lyra ein sorgenfreies Leben, ist aber dennoch neugierig auf die Welt außerhalb ihres eigenen Mikrokosmos. Befeuert wird diese Neugier durch die mysteriöse Marisa Coulter (Ruth Wilson), die eines Tages in Lyras Leben tritt und sie schließlich einlädt, mit ihr nach London zu kommen. Schon nach kurzer Zeit realisiert Lyra, dass Marisa ebenso gefährlich wie faszinierend ist und ein dunkles Geheimnis hütet. Die 1. Staffel von His Dark Materials gibt es bei Amazon als Stream, die 2. Staffel befindet sich bereits in Arbeit.

Englischer Trailer His Dark Materials (Quelle: HBO)



I Am Mother

Das SciFi-Drama I Am Mother handelt von einer ganz besonderen Mutter-Tochter-Beziehung in einer fernen Zukunft. Dort soll die "Tochter" (Clara Rugaard) die Erde neu bevölkern. Dazu wächst sie in einer abgeschirmten, futuristischen Bunkeranlage heran, wo sie einzig zum Roboter Mutter Kontakt hat. Tochter steht fast durchgehend unter Aufsicht, außer in der Nacht, wenn der mütterliche Roboter für einige Stunden wiederaufgeladen werden muss. In diesem Zeitfenster erkundet Tochter meistens allein ihren begrenzten Wohnraum und trifft eines Nachts auf eine schwer verletzte Frau, die sich durch einen Luftschacht Zugang zu dem Bunker verschafft hat. Die Besucherin bringt die Welt von Mutter und Tochter durcheinander, indem sie behauptet, dass sie von Mutters Artgenossen beschossen wurde und Tochters kleine Welt nicht das ist, was sie zu sein scheint. I Am Mother läuft bei Amazon als Stream und ist dort auch auf DVD/Blu-ray erhältlich. Netflix zeigt den Streifen, der hierzulande 2019 im Kino zu sehen war, leider nur in den USA.

Englischer Trailer I Am Mother (Quelle: Netflix)



Geheimtipp zum Wochenende

Der YouTube-Kanal Nerdstalgic beschäftigt sich mit populären Serien, Film-Franchises und TV-Phänomenen. In den Videos des Kanals geht es unter anderem darum, was das Erfolgsgeheimnis beliebter Serien wie "The Office" oder "Rick and Morty" ist und warum Veränderungen am Grundkonzept populärer Formate häufig nach hinten losgehen. Auch kuriose Fehlschläge, wie die schlechte Übersetzung der Anime-Serie "Dragonball Z" ins Englische inklusive fragwürdiger Zensur, sind Thema des Nerdstalgic-Kanals. Obwohl erst ein halbes Jahr alt, hat der Kanal bereits rund 350.000 Abonnenten und kann fast 30 Millionen Video-Aufrufe vorweisen. Neue Videos gibt es auf dem Nerdstalgic-Kanal nahezu jede Woche.

(Quelle: Nerdstalgic)



Haben Sie die vorige Ausgabe von "Nerdige Aussichten" verpasst? Kein Problem, denn an dieser Stelle gibt es die beliebtesten Sendungen der vergangenen Wochen noch einmal in einer Bildergalerie zusammengefasst.

