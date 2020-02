Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Ad Astra

Der ehrgeizige Astronaut und Raumfahrt-Ingenieur Major Roy McBride (Brad Pitt) tritt beruflich in die Fußstapfen seines Vaters Clifford McBride (Tommy Lee Jones). Clifford war 30 Jahre zuvor Teil einer Weltraum-Mission, die im All nach Hinweisen auf außerirdisches Leben suchen sollte. Tragischerweise kehrten weder Clifford noch seine Crew zur Erde zurück – der Kontakt brach ab und alle Teilnehmer der Mission gelten als verschollen. Sein Sohn Roy wiederum soll im Weltall elektromagnetische Stürme erforschen, die eine enorme Gefahr für die Erde darstellen und offenbar in Zusammenhang mit der Mission seines Vaters stehen. Um der vermeintlichen Bedrohung auf den Grund zu gehen, muss er zunächst eine Nachricht an seinen Vater und die verloren geglaubte Crew absetzen. Dies ist allerdings nur vom Weltraum aus möglich, da die Forschungsstation seines Vaters sich zuletzt in der Nähe des Neptuns aufhielt. Ad Astra läuft bei Amazon als Stream und ist dort auch auf DVD/Blu-ray erhältlich.

Trailer zu Ad Astra (Quelle: 20th Century Studios DE)

Hereditary

Die Künstlerin Annie (Toni Collette) führt mit ihrer Familie in einem abgelegenen Haus am Waldrand ein relativ normales Leben – auch wenn sie in der Vergangenheit immer wieder Schicksalsschläge zu verarbeiten hatte. Als mit der Großmutter Elen eines Tages das Familienoberhaupt verstirbt, stehen Annie, ihrem Mann Steve (Gabriel Byrne) sowie ihren Kindern Peter (Alex Wolff) und Charlie (Milly Shapiro) ungeahnt furchterregende Zeiten bevor. Schreckliche und offenbar unerklärliche Geschehnissen veranlassen Annie, dem ebenso grauen- wie geheimnisvollen Vermächtnis ihrer Ahnen auf die Spur zu kommen. Hereditary ist bei Amazon als Stream und auch DVD/Blu-ray verfügbar.

Trailer zu Hereditary (Quelle: A24)

Grain: Weizen

In einer dystopischen, nicht allzu fernen Zukunft hat ein dramatischer Klimawandel die Erde in einen lebensfeindlichen Ort verwandelt, der von mächtigen Unternehmen beherrscht wird. Die Menschen leben in den Überresten der einstigen Städte oder haben sich in ländliche Gegenden zurückgezogen, die mithilfe von Barrieren systematisch abgegrenzt werden. Da die Ernten trotz synthetischer Unterstützung größtenteils eingehen, werden jedoch die Nahrungsmittel knapp. Hoffnung gibt es in Gestalt des Genetikers Cemin, der das Ernte-Problem möglicherweise lösen könnte – allerdings lebt der abgeschieden in einer der verbotenen Zonen. Um den Genetiker zu finden, begibt sich deshalb ein weiterer Wissenschaftler namens Erin auf eine Reise, die sich als gleichermaßen mühselige wie erkenntnisreich erweisen wird. Grain: Weizen gibt es bei Amazon als Stream oder auch auf DVD/Blu-ray.

Trailer zu Grain: Weizen (Quelle: Piffl Medien)

The Machine

In einem fiktiven Zukunfts-Setting befinden sich England und China im 2. Kalten Krieg. Beide Parteien haben im Verborgenen bereits massiv aufgerüstet, um schnell eine militärische Überlegenheit zu erlangen. In dieser Zeit entwickeln der Ingenieur Vincent (Toby Stephens) und die Wissenschaftlerin Ava (Caity Lotz) gemeinsam einen menschenähnlichen Kampfroboter, der über eine Künstliche Intelligenz verfügt. Leider erlebt Ava die Fertigstellung des Roboters nicht, weshalb Vincent beschließt, Avas aufgezeichnete Gehirnströme auf den Roboter zu übertragen. Das Projekt scheint erfolgreich und die vermeintlich unbesiegbare Kampfmaschine erwacht schließlich zum Leben. Dann zeigt sich jedoch, dass der Roboter neben seinen kämpferischen Fähigkeiten auch über ein eigenes Bewusstsein verfügt - eine Kombination, die zur Gefahr zu werden droht. The Machine läuft bei Amazon als Stream.

Trailer zu The Machine (Quelle: Splendid Film)

Geheimtipp zum Wochenende

YouTube ist eine großartige Plattform für Heimwerker und Bastler, die nach Inspiration und Anleitungen für eigene Projekte suchen. Derartige Inhalte bietet auch der YouTube-Kanal Odd Tinkering, der sich hauptsächlich mit der Restauration von alten Gegenständen beschäftigt. Zu diesen Gegenständen zählen unter anderem alte Werkzeuge, antike Kaffeemühlen und Spielzeuge, aber auch Retro-Konsolen wie das NES oder der GameBoy. Eine Besonderheit der Videos von Odd Tinkering ist, dass meist vollständig auf eine musikalische Untermalung sowie einen Audio-Kommentar verzichtet wird. Neue Videos gibt es auf diesem Kanal in der Regel jede Woche.

Odd Tinkering - GameBoy Restoration (Quelle: Odd Tinkering)

