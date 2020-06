Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Jojo Rabbit

Der zehnjährige Jojo (Roman Griffin) lebt zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs in Deutschland und ist auf dem besten Weg, ein waschechter Nazi zu werden. Dabei begleiten ihn nicht nur seine gleichaltrigen Freunde, mit denen er Erziehungscamps besucht, sondern auch sein imaginärer Freund Adolf Hitler (Taika Waititi). Dieser tritt immer dann auf den Plan, wenn Jojo Zweifel an der Nazi-Ideologie hat oder nicht weiß, was er tun soll. Als Jojo eines Tages ein jüdisches Mädchen (Thomasin McKenzie) auf dem heimischen Dachboden entdeckt und herausfindet, dass seine Mutter (Scarlett Johansson) sie dort vor den Nazis versteckt hält, gerät sein Weltbild ins Wanken und natürlich ist auch sein Kumpel Hitler direkt zur Stelle, um ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Jojo Rabbit versteht sich selbst als satirisches Drama und ist unter anderem bei Amazon als Stream und auf DVD und Blu-ray zu sehen. Bei YouTube gibt es Jojo Rabbit ebenfalls als Stream.

Trailer zu Jojo Rabbit (Quelle: 20th Century Studios DE)

Zombieland: Doppelt hält besser

Zombieland: Doppelt hält besser schickt die Protagonisten aus dem ersten Zombieland-Film von 2009 erneut auf eine abenteuerliche Reise durch die USA. Eine Zombieapokalypse hat das Land zu einem lebensfeindlichen Ort gemacht und Wichita (Emma Stone), Little Rock (Abigail Breslin), Columbus (Jesse Eisenberg) und Tallahassee (Woody Harrelson) müssen sich aufs Neue mit allerlei Zombies herumärgern, um zu überleben. Einige der Untoten scheinen sich weiterentwickelt zu haben und stellen eine besondere Bedrohung dar. Doch auch zwischenmenschliche Probleme machen der Gruppe zu schaffen. Nachdem sich Little Rock und Wichita aus dem Staub gemacht haben, um ihr eigenes Ding durchzuziehen, kehrt Wichita schon nach kurzer Zeit zurück und bittet Columbus und Tallahassee ihr dabei zu helfen die verloren gegangene Little Rock zu suchen. Zombieland: Doppelt hält besser gibt es unter anderem bei Amazon als Stream und auf DVD und Blu-ray.

Trailer zu Zombieland: Doppelt hält besser (Quelle: Sony Pictures Entertainment)

Moon

In einer fiktiven Zukunft wird der größte Teil des menschlichen Energiebedarfs von Helium-3 gedeckt. Das energiereiche Element wird auf der dunklen Seite des Mondes automatisiert von Maschinen abgebaut – nur Astronaut Sam Bell (Sam Rockwell) ist als einziger Mensch vor Ort, um den Prozess zu überwachen. Doch kurz vor dem Ende seiner dreijährigen Schicht auf dem Erdtrabanten verunglückt er mit einem Rover. Genau wie sein einziger Begleiter auf dem Mond, der künstlichen Intelligenz GERTY, ist er mit der Situation zunächst überfordert. Dann aber erhält er unerwartete Hilfe von jemandem, der ihm erschreckend bekannt vorkommt. Moon ist unter anderem bei Amazon als Stream oder auch auf DVD/Blu-ray verfügbar. Für Nachtschwärmer gibt es außerdem die Möglichkeit, Moon am 15. Juni um 02:40 Uhr in der ARD-Mediathek zu sehen.

Trailer zu Moon (Quelle: watchCulturetainment)

Snowpiercer

Eigentlich sollte ein in die Erdatmosphäre eingebrachte chemische Mittel das Weltklima normalisieren – doch der Plan schlug fehl und führte stattdessen zu einer neuen Eiszeit, die nur wenige Tausend Menschen weltweit überlebten. Die meisten dieser Überlebenden haben 17 Jahre nach der Katastrophe in einem gigantischen Zug namens Snowpiercer ihre Zuflucht gefunden. Doch innerhalb des Zugs hat sich eine Zweiklassengesellschaft gebildet: während sich die Privilegierten im vorderen Teil das Leben schmecken lassen, verbringt die Unterschicht ihr Leben krank und hungernd im hinteren Teil. Das schreit förmlich nach einer Rebellion, die mit dem im hinteren Zugteil lebenden Layton Well und der privilegierten Melanie Cavill gleich zwei Gesichter bekommt. Netflix zeigt wöchentlich neue Folgen der Sci-Fi-Serie, die auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2013 basiert.

Trailer zu Snowpiercer (Quelle: Netflix)

Tipp zum Wochenende

Der deutsch-französische Kultursender arte ist allgemein bekannt für tolle Dokumentationen, gerne auch abseits des Mainstreams. In denselben Gewässern fischt auch der deutsche YouTube-Kanal ARTEde, der fast täglich neue Dokumentationen und Reportagen zu allen erdenklichen Themen bietet. Darüber hinaus gibt es auf dem Kanal auch das Format Wer nicht fragt stirbt dumm, das in typischerweise drei- bis vierminütigen Videos über kuriose, wissenschaftliche oder auch gesellschaftliche Sachverhalte aufklärt und etwa Fragen stellt wie "Warum gibt es in Flugzeugen keine Fallschirme?" oder "Was ist eigentlich ein Blob?".

