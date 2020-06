Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Westworld, Staffel 3

Ein Ausflug in den Wilden Westen bietet alles, was das Abenteurer-Herz begehrt: Revolverhelden, Goldsucher, leichte Mädchen und natürlich wilde Schießereien im örtlichen Saloon. Um das Erlebnis für die Besucher von Westworld so authentisch und personalisiert wie möglich zu gestalten, kommen dabei sogenannte Hosts zum Einsatz – programmierbare Androiden, die vom Menschen kaum zu unterscheiden sind und deren Einsatz zudem enorm kostspielig ist. Was geschieht, wenn diese Hosts eines Tages ein eigenes Bewusstsein entwickeln und außer Kontrolle geraten, zeigt die HBO-Serie Westworld, die mittlerweile mit drei Staffeln am Start ist. Alle Folgen der dritten Staffel können bei Sky abgerufen werden, die ersten drei Folgen gibt es außerdem bei Amazon zu sehen.

Trailer zu Westworld, Staffel 3 (Quelle: HBO)

The Outsider, Staffel 1

Die Mysteryserie The Outsider basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King und erzählt die Geschichte des Polizisten Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), der in dem Fall eines kleinen Jungen ermittelt, der in den Wäldern von Georgia tot aufgefunden wurde. Der Täter scheint zunächst schnell ermittelt: DNA-Spuren und Augenzeugenberichte führen zu Terry Maitland (Jason Bateman), der sogleich in aller Öffentlichkeit verhaftet wird. Auf den zweiten Blick ist der Fall jedoch alles andere als einfach, denn wie sich herausstellt, wurde der Verdächtige zur Tatzeit auch an einem ganz anderen Ort gesehen. Aufgrund der unheimlichen Umstände rund um den Fall, holt sich Ralph Verstärkung durch die Privatdetektivin Holly Gibey (Cynthia Erivo), die über besondere Fähigkeiten verfügt und ihm auf außergewöhnliche Art und Weise zur Hand gehen soll. Die 1. Staffel von The Outsider gibt es bei Amazon als Stream und auch auf DVD/Blu-ray.

Trailer zu The Outsider, Staffel 1 (Quelle: HBO)

Vivarium

Die frisch verlobten Gemma (Imogen Poots) und Tom (Jesse Eisenberg) geraten auf der Suche nach einem gemeinsamen Eigenheim an einen äußerst seltsamen Immobilienmakler. Der bietet ein Haus in einem idyllischen anmutenden Neubaugebiet an und überzeugt das Paar zunächst vom Kauf des Objekts. Als der mysteriöse Makler dann aber verschwindet und beide das Wohngebiet verlassen wollen, finden sie sich in einem endlosen Labyrinth aus den stets gleichen Häusern und Straßen wieder. Der einzig mögliche Ausweg scheint durch die Haustür ihres neuen Eigenheims zu führen. Als wäre das noch nicht unheimlich genug, liegt kurz darauf ein Baby vor ihrem Haus, um das sie sich kümmern müssen. Vivarium gibt es bei YouTube und Amazon als Stream zu sehen.

Trailer zu Vivarium (Quelle: Saban Films)

The Order, Staffel 2

Im Fantasy-Drama The Order geht es um den jungen Studenten Jack Morton (Jake Manley), der kurz nach dem vermeintlichen Suizid seiner Mutter an das College kommt. Jack glaubt jedoch nicht an einen Selbstmord und möchte die Hintergründe des Todes seiner Mutter aufklären, um sich am Täter rächen zu können. Zu diesem Zweck tritt er dem Geheimbund The Order bei, der allerlei Magie, Monster, einen Krieg zwischen Werwölfen und Zauberern sowie einige andere fantastische Phänomene in petto hat. Prinzipiell ist die zweite Staffel der Serie seit dem 18. Juni 2020 bei Netflix verfügbar. Von den insgesamt zehn Folgen ist bisher jedoch nur die Hälfte auf Deutsch zu sehen – pandemiebedingt werde die zweite Hälfte laut Netflix erst zu einem späteren Zeitpunkt synchronisiert. Wer seine Serien ohnehin lieber im (englischsprachigen) Original schaut, kann die ersten beiden Staffeln aber schon jetzt vollumfänglich genießen.

Trailer zu The Order, Staffel 2 (Quelle: Netflix)

Tipp zum Wochenende

Der Kultursender Arte ist bekannt für sein alternatives Programm fernab des deutschen TV-Alltags. Anlässlich des Animationsfilm-Festivals von Annecy zeigt ARTE in der Mediathek bereits jetzt einige sehenswerte Trickfilme vorab, die auf dem Festival bis zum 30. Juni vorgeführt werden. Die meisten der Trickfilme sind Kurzfilme, die sich unter anderem mit der Tödlichkeit des Tanzens und anderen, teilweise absurden Szenarien beschäftigen.

