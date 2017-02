(Bild: heise online)

Mit einem Wechselcover, in dem 35 LEDs stecken, verwandelt sich das Alcatel A5 in eine Hosentaschen-Disco. Klingt albern, ist beim heise-Team aber gut angekommen.

Mit einem besonderen Wechselcover sticht das Alcatel A5 aus dem Einerlei der Einsteiger-Androiden auf dem Mobile World Congress (MWC) heraus: Mit 35 LEDs wird das Smartphone zur mobilen Lightshow. Die bunten Lichter auf der Rückseite passen sich zum Beispiel dem jeweiligen Design des Betriebssystems (Android 6) an oder blinken bei Musik und Benachrichtigungen. Auch die Muster, die auf der Rückseite des Smartphones leuchten, kann der Besitzer selbst wählen.

Durch die LEDs wird das Wechselcover etwas dicker als das ebenfalls erhältliche Standard-Gehäuse ohne blinkende Lichter. Doch der Spaßfaktor macht die zwei bis drei Millimeter wett. Mit einer Funktion, die Alcatel "Color Catcher" nennt, lassen sich Farben der Umgebung aufnehmen und auf dem bunten Cover wiedergeben. Das sorgt zwar nicht für "unvergleichliche Erlebnisse", wie es Alcatel formuliert, ist aber ein Hingucker.

Wer gehobene Ansprüche an die Hardware stellt, muss beim A5 allerdings Abstriche machen. Mit einem Achtkern-SoC von Mediatek, 2 GByte RAM und 5,2"-Zoll-HD-Display spielt das Smartphone in der Einsteigerklasse. Das A5 ist ab Mai in Deutschland erhältlich und kostet 199 Euro. Ebenfalls ab Mai und für 149 Euro kommt das noch etwas schmaler ausgestattete Alcatel A3 auf den Markt – allerdings ohne Lichtzauber.