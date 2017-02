Endlich mal wieder ein Windows Phone: Nach den USA bringt Alcatel das Idol 4 Pro mit Windows 10 Mobile im Sommer auch in Europa auf den Markt.

Alcatel bringt sein Windows-Smartphone Idol 4 Pro auch in Europa auf den Markt. Ab Juni sei das gut ausgestattete Windows Phone auch in Deutschland erhältlich, kündigte der Hersteller am Sonntag auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona an. Für 599 Euro bekommt der Kunde ein Smartphone mit dem Oberklasse-Prozessor Snapdragon 820, 4 GByte RAM und einem 5,5-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung. Auf dem Gerät läuft Windows 10 Mobile mit Continuum.

Wenig Auswahl

Das Idol 4 Pro mit Windows ist bisher nur beim US-Netzbetreiber T-Mobile erhältlich. In den USA ist das Windows-Smartphone gut angenommen worden, heißt es von Alcatel, weshalb jetzt auch europäische Kunden eine Chance bekommen. Der Markt für Windows Phones ist übersichtlicher geworden, seit sich Microsoft aus der Massenproduktion zurückgezogen hat und selbst keine Lumias mehr verkauft. Als Alternativen bieten sich bisher nur das HP Elite X3 und das Acer Liquid Jade Primo an.

Bild 1 von 6 Alcatel Idol 4 Pro (6 Bilder) Das Alcatel Idol 4 Pro mit WIndows 10 Mobile kommt nach Europa.

(Bild: heise online)

Während der Handel für das HP Elite X3 immer noch gut 700 Euro aufruft, ist das für 599 Euro eingeführte Acer inzwischen für unter 300 Euro erhältlich, das ähnlich ausgestattet ist wie das Alcatel. Im Acatel arbeitet der zwar nicht mehr ganz aktuelle, aber immer noch Oberliga-taugliche Snapdragon 820 mit vier Kernen. Dazu kommen 4 GByte Arbeitsspeicher und 64 GByte Speicher für Apps und Dateien, der sich mittels einer MicroSD-Karte um 512 GByte erweitern lässt. Das Idol 4 Pro funkt in den für Europa wichtigen LTE-Bändern mit bis zu 300 Mbit/s down und 50 Mbit/s up.

Während das US-Modell und die Android-Variante des Idol 4 noch mit einer als VR-Brille nutzbaren Verpackung erhältlich waren, ist davon nun keine Rede mehr. Mutterkonzern TCL scheint sich auf seine starken Marken Blackberry und Alcatel zu konzentrieren. In Sachen Virtual Reality tritt der Hersteller auf die Bremse, auch das auf der IFA und der CES als Protoyp gezeigte VR-Headset "Vision" liegt erst einmal auf Eis.

2-in-1 mit Windows

Außerdem zeigt Alcatel in Barcelona ein neues Windows-Tablet mit Tastatur. Das Alcatel Plus 12 wird von einem Intel Celeron N3350 mit zwei Kernen (1,1 bis maximal 2,4 GHz) angetrieben, dem 4 GByte RAM zur Verfügung stehen. Dazu kommen insgesamt 64 GByte für Daten, verteilt auf je eine eMMC- und MicroSD-Karte mit 32 GByte. Die Kartenslots unterstützen jeweils bis zu 128 GByte. Das Tablet hat ein Full-HD-Display (1920×1080 Pixel) mit 11,6 Zoll Diagonale.

Während im Tablet-Teil ein WLAN-Modul (802.11b/g/n, 2,4 GHz) sitzt, hat Alcatel den Mobilfunkteil samt SIM-Karte in die Tastatur verlegt. Das Keyboard kann UMTS und LTE sowie einen WLAN-Accesspoint für bis zu 15 Geräte aufbauen. Im Tablet-Teil steckt ein Akku mit 6900 mAh, die Tastatatur hat einen Akku mit 2580 mAh. Das Tablet hat einen USB-C, USB-A und micro-HDMI-Port. Mit Metallgehäuse wiegt das Ganze ein knappes Kilo. Das Alcatel Plus 12 ist laut Hersteller ab Juli erhältlich und soll 500 Euro kosten.