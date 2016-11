(Bild: Medion)

Ab 17. November verkauft Aldi Süd den 600-Euro-PC Medion Akoya P5360 E, der Intel-CPU und AMD-GPU mit SSD und Festplatte vereint.

In den Aldi-PCs der vergangenen Jahre waren entweder keine oder Nvidia-Grafikkarten eingebaut. Ab 17. November wird Aldi Süd jedoch den Medion Akoya P5360 E mit Radeon RX 460 für 599 Euro verkaufen. Die RX 460 eignet sich zwar weniger zum Spielen in höheren Auflösungen, denn es fehlt ihr an 3D-Performance und lokalem Speicher (3 GByte GDDR5). Jedoch kann die Radeon RX 460 dank DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 auch 4K-Displays mit voller Auflösung und 60 Hz Bildwiederholrate ansteuern und enthält Video-Decoder für moderne Formate wie HEVC/H.265. Medion nennt die Revisionen von DisplayPort und HDMI in der Spezifikation des Akoya P5360 E (MD-8881) allerdings nicht.

Umfangreiche Ausstattung

Der Akoya P5360 E ist wie bei Aldi-PCs dieser Preisklasse umfangreich ausgestattet: Außer USB 3.0 und Gigabit Ethernet sind auch WLAN-Adapter (802.11ac), Card Reader, DVD-Brenner und ein Wechselrahmen für SATA-Festplatten eingebaut. Der DDR4-Hauptspeicher fasst 8 GByte.

Knapp dimensionierte SSD

Das Betriebssystem Windows 10 ist auf einer 128-GByte-SSD vorinstalliert, für Daten ist eine 1-TByte-Festplatte eingebaut. Diese Kombination dürfte für schnellen Start des Systems und von Anwendungen sorgen, solange der Platz auf der SSD reicht. Für moderne Spiele ist sie allerdings zu knapp bemessen.

Als Prozessor setzt Medion den Intel Core i5-6402P ein; er taktet minimal höher als der im "Aldi-Weihnachts-PC 2015" eingebaute und gleich teure i5-6400, nämlich nominell mit 2,8 und im Turbo mit bis zu 3,4 GHz.

Ähnlich wie im Vorjahr

Vergleicht man die Spezifikationen, gleicht der Medion Akoya P5360 E dem vor etwa einem Jahr angebotenen Akoya P5320 E sehr – im Wesentlichen steckt eine bessere Grafikkarte drin. Die Radeon RX 460 liefert im 3DMark Fire Strike rund ein Drittel mehr Punkte als die seinerzeit verwendete GeForce GTX 750 Ti – aber für anspruchsvolle Action-Kracher sind beide zu schwach auf der Brust.

