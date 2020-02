Aldi bietet 65-Zoll-TV und liefert ausschließlich nach Hause

Auch Aldi muss sich gegenüber dem Versandhandel behaupten. Deshalb liefert der Lebensmittelhändler ab sofort Non-Food-Produkte direkt zum Kunden – als kostenloser Service a la Amazon Prime.

Bisher konnte man bei Hardware-Angeboten von Aldi einfach in die Filiale vor Ort gehen und das Gerät der Wahl zur Kasse tragen. Das ist bei dem Ende Februar erhältlichen 65-Zoll-Fernseher Life X16508b von Medion nicht mehr möglich: Das Smart-TV kann man zwar im Laden bezahlen, aber nicht gleich mitnehmen; stattdessen wird es frei nach Hause geliefert.

Preiswerter HDR-Fernseher

Für 549 Euro bekommt man einen 4K-Fernseher mit 1,64 m Bilddiagonale und 3840 × 2160 Pixeln Auflösung. Der X16508b beherrscht die Wiedergabe kontraststarker Inhalte im HDR10-Format und auch im dynamischen Dolby-Vision-Format. Bislang gelang es sehr günstigen TVs allerdings kaum, sehr dunkle und sehr helle Bildbereiche von solchen Inhalten in einem Bild darzustellen – weder dem Medion-TV aus unserem letzten TV-Vergleichstest noch dem 55-zölligen Medion Life X14907 aus Aldis Aktionsangebot von März 2019.

Keine Amazon-App, keine Aufnahme von TV-Sendungen

Das aktuelle Smart-TV unterstützt die Netflix-App zum Streamen von Videos. Es fehlt im Datenblatt allerdings jeglicher Hinweis auf Amazon Prime Video. So wird sich diese App auf dem X16508b wohl nicht installieren lassen. Das TV hat Tuner für DVB-T2, -C und S2. Aldi verspricht Zugriff auf die Mediatheken der TV-Sender ebenso wie Unterstützung von HbbTV, um Infos zum laufenden Programm und verpasste Sendungen anzuschauen.

Der recht schlanke Medion-Fernseher hat digitale und analoge Videoeingänge und auch eine Klinkenbuchse für Kopfhörer. (Bild: Aldi)

Aufnehmen kann man die Programme von ARD und ZDF allerdings nicht, denn Videorecorder-Funktionen (PVR, Personal Video Recording) für den USB-Port fehlen dem X16508b. Immerhin kann man via USB Fotos, Videos und Musik von externen Speichermedien wiedergeben und das TV per Wireless Display mit dem Mobilgerät verbinden, um dessen Inhalte auf den großen Schirm zu streamen.

Den Ton gibt das TV über eingebaute Stereolautsprecher (2× 12 Watt RMS) plus Subwoofer 1× 12 Watt RMS) wieder, es unterstützt DTS HD und hat einen analogen Kopfhöreranschluss (Klinke) sowie einen digitalen SPDIF-Audioausgang. Für Videosignale stehen drei HDMI-2.0-Eingänge und ein analoger AV-Eingang (Cinch) bereit. Ältere PCs oder Notebooks kann man zudem per VGA verbinden, was inzwischen aber etwas anachronistisch erscheint. Zwei USB-Ports und eine RJ-45-Buchse für Ethernet und WLAN komplettieren die Ausstattung.

Aldi nennt für den 1,46 m × 0,90 m großen und 34,5 cm tiefen Life X16508b als Energieeffizienzklasse A++ sowie drei Jahre Herstellergarantie.

Lieferung frei Haus

Sollte das TV tatsächlich knapp 24 Kilogramm schwer sein, wie Aldi im Datenblatt erwähnt, wird der 65-Zöller wahrscheinlich per Spedition angeliefert; die muss dann zunächst einen Liefertermin mit den Kunden vereinbaren. Sollte doch ein herkömmlicher Paket-Versand möglich sein, bekommt man die übliche E-Mail mit einem Link zur Sendungsverfolgung – und muss daheim sein, wenn der Paketbote klingelt, oder eine Packstation benennen. Soweit so üblich. Mit dem Aldi-kaufen-sofort-haben-Reiz hat das allerdings nichts mehr zu tun.

Deshalb können sich Interesssenten den Weg in die Filiale auch gleich sparen und das TV am 27. Februar ab 8 Uhr online bestellen. Geliefert wird dann „innerhalb von 3 - 15 Werktagen“. Um den Schnell-Haben-Wollen-Effekt nicht komplett zu ruinieren, schreibt Aldi auf seiner Webseite, das Gerät sei online bis zum 21. März 2020 bestellbar – allerdings nur, „solange der Vorrat reicht“.

Die folgende Übersicht zeigt vergleichbar ausgestattete Smart-TVs; der Fernseher von Telefunken dürfte dem Medionm-Gerät nicht nur äußerlich sehr nahe kommen. Er hat aber zusätzlich Bluetooth und die Unterstüztung des Sprachassistenten Amazon Alexa eingebaut. Alle Geräte liegen preislich über dem Aldi-Angebot.

(uk)