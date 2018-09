Alexa: Mikrowellen-Ofen und Wanduhr mit Sprachassistentin

Amazon hat in Seattle den Mikrowellen-Ofen "Amazon Basics Microwave" mit integrierter Sprachassistentin vorgestellt. Das Gerät soll in den USA für knapp 60 US-Dollar erhältlich sein. Damit hat sich die Vorhersage des US-Fernsehsenders CNBC zur heutigen Presseveranstaltung von Amazon bestätigt.

Bei der Präsentation startete der Ofen die Zubereitung einer Kartoffel, nachdem der integrierten Sprachassistentin Alexa mitgeteilt wurde, um welches Lebensmittel es sich handelt. Vor der Eingabe muss ein "Alexa"-Button gedrückt werden, das Gerät hat also keinen "Handsfree"-Modus.

Damit ist auch die Frage geklärt, wie Amazon mit dem Problem umgehen will, dass in der Küche eventuell schon ein vernetzter Echo-Lautsprecher steht, der auf ein Aktivierungswort horcht. Alexa in der Mikrowelle weiß nach dem Druck auf den Knopf am Ofen, dass sie reagieren soll. Zum Funktionsumfang gehört auch optionaler automatischer Popcorn-Nachschub über den Online-Versandhandel von Amazon, wenn der heimische Vorrat zur Neige geht.

Eine technische Herausforderung war laut Amazon, eine stabile WLAN-Verbindung über 2,4 GHz mit einem Mikrowellen-Ofen herzustellen. Ob und wann der Mikrowellen-Ofen außerhalb der USA angeboten wird, ist derzeit unklar.

Echo Wall Clock: Vernetzte Wanduh

Weiterhin präsentierte Amazon eine Wanduhr namens "Echo Wall Clock", die zusätzlich zur Anzeige der Uhrzeit (über Zeiger) auch programmierte Timer (über einen LED-Ring) anzeigt, die man über Alexa einrichtet. In der Uhr selbst ist die Sprachassistentin allerdings nicht integriert. Stattdessen benötigt man zusätzlich einen vernetzten Echo-Lautsprecher.

Die Uhr stellt sich automatisch von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt um, wobei der Befehl dafür wiederum vom Echo kommt. Sie soll bis zum Jahresende für rund 30 Dollar auf den US-Markt kommen; eine Markteinführung in Deutschland ist bislang noch nicht angekündigt.

Disclaimer: Der Autor ist auf Einladung von Amazon im Seattle. (nij)