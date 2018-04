(Bild: dpa)

"Und was ist mit diesem Wochenende?" Amazons Sprachassistent Alexa soll künftig besser mit Folgefragen umgehen können, die den Kontext der vorherigen Sprachbefehle einbeziehen. In den USA bekommt Alexa noch weitere Tricks beigebracht.

Amazons Sprachassistent Alexa kann künftig besser auf Folgefragen reagieren, die den Kontext der zuvor gestellten Frage mit einbeziehen. Stellt man zuerst die Frage "Alexa, wie ist das Wetter in Hannover?" und fragt anschließend "Alexa, was ist mit diesem Wochenende?" soll die Sprachassistentin laut Blog-Eintrag die gewünschte Information ausspucken. Aktuell müsste man die Frage komplett neu aufziehen: "Alexa, wie ist das Wetter in Hannover am Wochenende?" Das entspricht nicht dem natürlichen Sprachmuster.

Schon jetzt zieht Alexa den Kontext bei Fragen mit ein, allerdings nur, wenn Pronomen im Spiel sind. "Alexa, wie heißt Adeles erstes Album?" und "Alexa, spiele es ab!" führen bereits zum gewünschten Ergebnis. Künftig soll Alexa dann auch Folgeanfragen ohne Pronomenverknüpfung richtig bearbeiten. Wann genau das Feature in Deutschland ausgerollt wird, verrät Amazon noch nicht. Es soll "bald" soweit sein.

US-Version bekommt noch mehr Features

In den USA bekommt Alexa zusätzlich zur Kontext-Erkennung noch zwei weitere Funktionen. Man soll die US-Alexa beispielsweise damit beauftragen können, sich an etwas zu erinnern – einen Geburtstag etwa. Auf Nachfrage erinnert Alexa den Nutzer dann an das richtige Datum. Außerdem kann die US-Variante des Sprachassistenten "bald" bestimmte Skills ansteuern, ohne dass explizit der Name des Skills genannt wird. Stellt der User eine klar an ein bestimmtes Skill gerichtete Anfrage, kann Alexa sie passend zuordnen. Diese beiden Features sind bisher nicht für Deutschland angekündigt. Es ist aber wahrscheinlich, dass sie früher oder später auch den Weg in die deutsche Alexa finden. (dahe)