Alexa und Echo: "Sprachspiele der nächste natürliche Schritt"

Spiele für Alexa, die sich über Sprachbefehle steuern lassen, haben sich zu einer der beliebtesten Anwendungen entwickelt. Ihre Zahl sei 2018 um 160 Prozent gestiegen, sagte Dave Isbitski, Amazons "Chefevangelist" für Alexa und Echo, auf dem jährlichen von Amazons Alexa gesponsorten "Voice Summit" in Newark. Das schreibt Technology Review online in "Alexa, lass uns spielen".

Es mag seltsam klingen, dass ein Unternehmen sich auf das Voice-First-Gaming einlässt, wenn es zuvor die äußerst beliebte Plattform Twitch für das Streamen und Anschauen von zumeist konventionellen Videospielen erworben hat. Doch Isbitski zufolge sind Sprachspiele der nächste natürliche Schritt. "Es kann Spiele gemeinschaftlicher machen", sagte er. "Man kann durch das gemeinsame Spielen eines Spracherlebnisses im selben Raum sein, ob es nun ein Escape Room oder ein Verlies ist."

In seinem Keynote-Vortrag auf dem Voice Summit gab Isbitski bekannt, dass das Unternehmen in Skill Flow investiert hat. Dieses Werkzeug soll Entwicklern sprachgestützter Spiele dabei helfen, Geschichten zu entwickeln. Das Skill Flow-Tool stelle einen Wendepunkt im Denken der Branche über die Rolle von Sprachassistenten im Leben der Menschen dar. Sie wollen nicht mehr nur ein steriler Wetterbericht, ein unfehlbares Wörterbuch obskurer Wörter oder eine desinteressierte Stimme sein, die durch eine Spotify-Bibliothek blättert. Alexa und ihre Stimmentechnik-Cousinen werden so programmiert, dass sie das Interesse der Nutzer wecken, dramatisieren und sinnvolle Gespräche mit ihrem Publikum führen.

(vsz)