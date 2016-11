(Bild: iX)

Alibaba Cloud, der Cloud-Computing-Zweig des chinesischen Online-Händlers Alibaba, expandiert global. Das erste Rechenzentrum in Europa nahm seinen Betrieb in Frankfurt/Main auf.

Alibaba Cloud, der 2009 gegründete Cloud-Ableger des chinesischen Online-Händlers Alibaba, eröffnet Rechenzentren rund um den Globus. Das erste europäische Rechenzentrum hat man bei Vodafone in Frankfurt untergebracht. Die Datenverarbeitungsangebote richten sich ausschließlich an Firmenkunden. Laut Anbieter profitiert die Plattform von den Erfahrungen, die der E-Commerce-Riese beim Verarbeiten der gewaltigen Datenmengen seiner weltweiten Online-Marktplätze sammelt und verarbeitet.

Ethan Yu, Vice President der Alibaba Group und General Manager bei Alibaba Cloud Global verspricht, dass man sich an die die höchsten Standards im Bereich der Datensicherheit halten und in Übereinstimmung mit den im jeweiligen Land geltenden Gesetzen agieren wird. Immerhin kann man mit Standardkonformität und Zertifikaten aufwarten; nach eigenen Angaben unterzieht sich die Cloud-Sparte jedes Jahr mehreren Prüfungen von Dritten. 2016 erhielt sie als erstes chinesisches Unternehmen das Zertifikat für IT-Service-Management-Standards ISO/IEC 20000-1:2011. Im Jahr 2013 bekam das Unternehmen weltweit das erste Gold-Zertifikat für Cloud Security des British Standards Institute (BSI).

Neben dem europäischen Rechenzentrum in Europa eröffnete Alibaba Cloud 2016 weitere im Mittleren Osten, in Australien und in Japan. Die älteren Rechenzentren stehen in der Volksrepublik China, Hongkong, Singapur und in den USA. (jd)