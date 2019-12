Allen Leserinnen und Lesern frohe, erholsame und besinnliche Feiertage!

"Wussten Sie schon, dass die Heiligen Drei Königinnen ihren Männern die Sache mit dem Stern, dem diese monatelang hinterherlaufen mussten, bis an ihr Lebensende nie so recht geglaubt haben?" fragte einmal der hochverehrte Robert Gernhardt (1937-2006). Woran auch immer Sie glauben oder auch nicht, wir hoffen, für Sie hat die ruhigste Zeit des Jahres nun begonnen. Hoffentlich können Sie die Feiertage so genießen wie Sie sich das gewünscht haben. Sollten Sie zu denen gehören, die nicht freihaben, sondern sich um unser Fortkommen, unser Wohlergehen, unsere Sicherheit, unsere Behaglichkeit oder irgendwie anders um uns kümmern, wünschen wir Ihnen möglichst wenige Notfälle, liebreizende Kunden und keinen Stress.

Das gesamte Team von heise online und die Redaktionen von c't, iX, Technology Review, Mac & i, c't Digitale Fotografie, Make, Techstage und Telepolis sowie heise Security, heise Developer und heise Autos wünschen Ihnen ein frohes Fest! Mögen Sie die Muße haben, um auf die vergangenen Monate zurückblicken und sich auf das Kommende vorbereiten zu können. Den Verzagten wünschen wir Zuversicht, allen Kranken Genesung, den Erschöpften Kraft, Verirrten einen Wegweiser, Ängstlichen Mut, Hassenden Besinnung und allen Flüchtenden Hilfe, die Nähe ihrer Familien und eine sichere Unterkunft.

Die IT-Welt wird in den kommenden Tagen bis zum Jahreswechsel nicht stillstehen. Wir werden Sie auch an den Feiertagen und zwischen den Jahren mit aktuellen Meldungen versorgen, zum Beispiel vom anstehenden Chaos Communication Congress in Leipzig.

Denen, die dennoch nicht mehr vor dem neuen Jahr hier vorbeischauen, wünschen wir gleich noch einen Guten Rutsch und ein friedliches, glückliches, erfolgreiches und gesundes Jahr 2020. (anw)