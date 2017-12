Wie auch immer Sie jetzt feiern oder auch nur ein paar ruhige Tage verbringen: Eine friedliche Zeit wünschen die Redaktionen. Auch in den Tagen bis Neujahr und natürlich dann 2018 halten wir Sie auf dem Laufenden.

Der kürzestmögliche Advent ist nun zu Ende. Und nicht nur im öffentlichen Personennahverkehr und auf den Straßen hat am Heiligabend nun die ruhigste Zeit des Jahres begonnen, sondern hoffentlich auch für unsere Leser. Wir wünschen, dass Sie die Feiertage so genießen können, wie Sie sich das gewünscht haben – ob nun im Kreis der Familie, mit Ihren Lieben, genügend Episoden einer Lieblingsserie, einem tollen Spiel oder einer anderen Unterhaltung, Sollten Sie zu denen gehören, die nicht frei haben, sondern sich um unseren Transport, unsere Gesundheit, unsere Sicherheit oder irgendwie anders um uns kümmern, wünschen wir Ihnen dabei möglichst wenige Notfälle und keinen Stress.

Das gesamte Team von heise online und die Redaktionen von c't, iX, Technology Review, Mac & i, c't Digitale Fotografie, Make:, Techstage und Telepolis sowie heise Security, heise Developer und heise Autos wünschen Ihnen ein frohes Fest. Mögen Sie spätestens jetzt ruhige Stunden oder Tage verbringen und sich dabei richtig ausruhen können. Mögen Sie auch die Zeit und Muße haben, um auf die vergangenen Monate zurückblicken und sich auf das Kommende vorbereiten zu können. Nicht nur den Verzagten wünschen wir nun Hoffnung, nicht nur allen Kranken Gesundheit, nicht nur allen Erschöpften Kraft, nicht nur allen Ängstlichen Mut und nicht nur allen auf der Flucht die Nähe ihrer Familien und eine sicheren Bleibe.

Die IT-Welt wird aber auch in den kommenden Tagen bis zum Jahreswechsel nicht stillstehen – unter anderem werden wir auf den 34C3 an neuem Ort blicken. Deswegen werden wir Sie auch an den Feiertagen und zwischen den Jahren mit aktuellen Meldungen versorgen. Denen, die dennoch vor dem neuen Jahr nicht mehr hier vorbeischauen, wünschen wir trotzdem gleich noch einen Guten Rutsch und ein friedliches, glückliches, erfolgreiches und gesundes Jahr 2017. Bis dahin noch viel Spaß mit den weihnachtlichen Schlagseiten aus der c't:

(mho)