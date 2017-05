(Bild: dpa)

Die Stadtplanungs-Experten von Sidewalk Labs haben sich offenbar für den Bau eines Hightech-Stadtteils in Toronto beworben und planen eine vernetzte Stadt. Die kanadische Metropole hatte innovative Konzepte für den Stadtteil Quayside ausgeschrieben.

Laut Berichten der US-Nachrichtenagentur Bloomberg hat sich Googles Stadtplanungs-Unternehmen Sidewalk Labs offenbar an einer Ausschreibung der Stadt Toronto für die Entwicklung eines innovativen und nachhaltigen Konzepts für den Stadtteil Quayside beworben. Zitiert werden zwei Mitarbeiter, die in die Pläne eingeweiht gewesen sind. Demnach sei geplant, eine vernetzte Stadt auf dem Reißbrett zu entwerfen. Sowohl Sidewalk Labs als auch die Stadtverwaltung wollten sich nicht äußern, im Juni soll laut Ausschreibungstext eine Entscheidung fallen.

Die Stadt Toronto plant mit der Neugestaltung des 49.000 Quadratkilometer großen Areals am Lake Ontario, einen Testbereich für neue Technik, Materialien und Bauweisen zu schaffen. Dabei soll vor allem klimafreundliche Stadtentwicklung in der Praxis getestet werden.

Tradition der "verrückten Projekte"

Die Berichte passen zum Auftritt von Sidewalk-CEO Dan Doctoroff auf der Smart Cities Conference NYC Anfang Mai, als er über Pläne sprach, einen ganzen Bezirk entwerfen zu wollen. "Ich weiß, dass viele das für verrückt halten", sagte Doctoroff in seiner Rede, verwies dann aber auf zahlreiche andere Projekte von Google, die anfangs ebenfalls für verrückt gehalten wurden – die Vernetzung sämtlicher weltweiter Informationen oder Pläne für selbstfahrende Autos.

Sidewalk arbeitete zuletzt am Projekt LinkNYC, das kostenloses WLAN in New York bereitstellt und dazu alte Telefonzellen nutzt. (jam)