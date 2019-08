Alphabet überholt Apple bei den Geldreserven

Apple hat die Position des "Cash King" an Alphabet übergeben, wie die Financial Times berichtet. Das Unternehmen aus Cupertino hatte die Führungsrolle zuvor zehn Jahren inne. Der Grund für den Wechsel an der Spitze ist, dass Apple seine Geldreserven in den letzten Quartalen bewusst reduziert hat, während Alphabet im selben Zeitraum die flüssigen Finanzen weiter aufgestockt hat.

Laut dem Bericht in der Financial Times liegen bei der Google-Mutter nun 117 Milliarden US-Dollar im Tresor, während Apple sich mit 102 Milliarden US-Dollar zufrieden gibt. Der Höchststand in Cupertino war Ende 2017 mit 163 Milliarden US-Dollar erreicht. Bereits im Jahr 2015 machte vor allem Finanzinvestor Carl Icahn Druck auf Apple, um das Unternehmen zu höheren Ausschüttungen an die Aktionäre zu bewegen.

Unzufriedene Aktionäre und teure Immobilienkäufe

Wenig verwunderlich ist, dass nun Alphabet im Visier der Aktionäre und der Politik in Washington dafür steht, dass das Unternehmen lieber Geld anhäuft und neue Märkte erschließen will, als Dividenden auszuzahlen. Alphabet hat die Reserven in derselben Zeit, in der Apple seine um 61 Milliarden US-Dollar reduziert hat, um 20 Milliarden US-Dollar erhöht. Die Financial Times zitiert Walter Price, Portfolio-Manager von Allianz Global Investors: "Ich wünschte, sie würden mehr Geld an die Aktionäre zurückzahlen und weniger verschwenden."

Der Wachstum der Reserven war trotz hoher Ausgaben im vergangen Jahr möglich. Alphabet hatte mit 25 Milliarden US-Dollar nahezu doppelt so viel investiert wie 2017, als es 13 Milliarden US-Dollar waren, und der Großteil ist in Immobilien geflossen. Allerdings betonte Ruth Porat, Chief Financial Officer bei Alphabet, dass es sich um einmalige Investitionen gehandelt habe und das Unternehmen üblicherweise jedes Quartal 70 Prozent seiner Ausgaben für Server und neue Ausrüstung aufwenden würde. (rme)