Ridesharing ins Weltall

Eine Art Uber ins All plant die Firma Spaceflight Industries in Zusammenarbeit mit SpaceX am kommenden Wochenende. Dann soll eine Falcon 9 von Space X mit einer enorm vielfältigen Payload in den Orbit starten, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Nächster SpaceX-Start: Urnen, Satelliten und Kunst"). 35 verschiedene Gruppierungen und Firmen haben Material an Bord. Eine weitere Besonderheit des Starts: Die wiederverwendbare Rakete wurde bereits zwei Mal zuvor eingesetzt. Sie wird also zum dritten Mal starten und landen – so oft wie noch nie bei SpaceX.

Missionen wie die nun geplante machen den Weltraum auch für kleinere Anbieter leichter erreichbar, denn der Preis, mit seinem Produkt die Erde zu verlassen, wird signifikant günstiger. Zwar werden kleine Satelliten häufig an Bord größerer Missionen befördert, doch bei diesem Start geht es nur um die ganz Kleinen. Die Nachfrage ist bereits so groß, dass die kleineren Projekte nicht mehr auf größere warten müssen, da sich mittlerweile genügend Kunden bereitfinden, eine Mission zu teilen.

Natürlich kann noch immer nicht jeder alles ins Weltall schießen – es kostet auch jetzt noch Hunderttausende bis mehrere Millionen Dollar, je nach Größe und Gewicht des Satelliten. Dennoch können mittlerweile Organisationen ins All gelangen, die es früher nie konnten – vom Kunstmuseum bis zu Verstorbenen beziehungsweise deren Asche.

Die Liste der Künstler, Firmen und Weltraumunternehmer, die ihr "Produkt" in den Orbit schießen, ist lang. Das Miniraumschiff Enoch, das dem Los Angeles County Museum of Art gehört, enthält einige erstaunliche Lasten. Dazu gehört ein 24-Karat-Goldbottich, auf dem die Büste des ersten afroamerikanischen Raumfahrers dargestellt ist. Vielleicht das auffälligste Stück Fracht in ein Kunstwerk von Trevor Paglen – und es sollte von der Erde aus zu sehen sein. Mit dabei sind aber auch Überwachungssatelliten und der erste von einer indischen Privatfirma gebaute Erdtrabant.

(bsc)