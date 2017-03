Die Webseite einer Nachrichtenorganisation, die IS-Propaganda verteilt und den Islamisten nahe stehen soll, wurde gehackt. Besucher sollte ein Trojaner untergeschoben werden, die die Kontrolle über den Zielrechner übernehmen kann.

Die Webseite der Amaq News Agency, einer Nachrichtenorganisationen die der islamistischen Terrororganisation IS nahestehen soll, wurde anscheinend Opfer eines Hackerangriffs. Unbekannte manipulierten die Webseite und brachten sie dazu, Besuchern Banner und Pop-ups mit gefälschten Flash-Player-Updates anzuzeigen. Gingen Besucher auf diese ein, wurde eine .exe-Datei heruntergeladen, die sich als Flash-Update tarnt, in Wirklichkeit aber einen Remote Access Trojan (RAT) nachläd. Amaq soll seine Leser über Telegram vor diesem Angriff gewarnt haben.

ISIS warns followers on Telegram its Amaq website has been hacked, cautions against downloading a malicious FlashPlayer file pic.twitter.com/xJk8cAs6nq