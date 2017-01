Zum Deutschlandstart der sprachgesteuerten Netzwerklautsprecher Echo und Echo Dot gab es nur eine Handvoll zuschaltbarer Sprachbefehle (Skills). Inzwischen ist die Zahl auf über 500 angewachsen und es gibt eine Zuhause auf Amazon.de.

Eine digitale Assistentin, die auf die meisten Fragen nur antwortet: "Das gehört zu den Dingen, die ich nicht weiß", braucht niemand. Darum hat Amazon alles daran gesetzt, Entwickler zu motivieren, deutschsprachige Zusatzfunktionen für die Alexa Voice Services zu programmieren, die das Herz der Netzwerklautsprecher Echo und Echo Dot bilden. Inzwischen ist die Zahl auf über 500 Skills in 20 unterschiedlichen Kategorien angewachsen.

Eigene Rubrik auf Amazon.de

Die Zahl der Skills hat Amazon bewogen, ihnen eine eigene Rubrik auf der Homepage zu widmen, wo sie sich bequemer durchsuchen und nach Bewertungen sortieren lassen als in der zugehörigen Alexa-App. Die meisten Skills finden sich in der Kategorie "Spiele, Quiz & Zubehör" (103), gefolgt von "Bildung & Nachschlagewerke" (86) und "Neuheiten & Humor" (56)

Unter den "Nachrichten" finden Sie auch heise online. Mit dieser Flash Briefing Skill können Sie sich in der täglichen Zusammenfassung unsere aktuellen heise online Top News von Alexa vorlesen lassen. Eine ausgebaute Custom Skill, die individuellere Fragen gestattet, ist in Planung. Wie sie Alexa um Fähigkeiten erweitern lässt, hatte c't in Ausgabe 26/16 beschrieben.

In der Tageszusammenfassung kann Alexa auch die Topnews von heise online vorlesen.

Problem Einladungen

Der formelle Marktstart von Echo und Echo Dot liegt zwar schon Monate zurück, trotzdem warten die meisten deutschen Kunden weiterhin auf ihre Einladung, um eines der Geräte kaufen zu können. Wer eine Einladung erhält, sollte bei Interesse möglichst schnell zuschlagen, denn die Offerte verfällt nach einigen Tagen wieder. Inzwischen gibt es einen florierenden eBay-Handel mit Geräten aus Großbritannien, wo sie ohne Einladung erhältlich sind. (vza)