Die Abmessungen des Echo Show. Wie erwartet hat Amazon einen vernetzten Lautsprecher vorgestellt, der mit einem Touchscreen ausgestattet ist. Das Gerät heißt Echo Show und soll in den USA am 28. Juni auf den Markt kommen. Der Preis wird bei 230 US-Dollar liegen. Wann der smarte Lautsprecher auf den deutschen Markt kommt, ist noch unklar.

Amazons Echo Show besitzt einen 7 Zoll großen Touchscreen, der das kann, was man von einem Bildschirm eben erwartet – also etwa Informationen zum Wetter anzeigen, Youtube-Videos abspielen oder das Bild der Sicherheitskameras anzeigen. Wie der Echo Look ist auch der Echo Show mit einer eigenen Kamera ausgestattet.

Anrufe und Nachrichten

Außerdem kann man mit dem Echo Show Videotelefonate führen. Das funktioniert allerdings nur mit Personen, die ebenfalls einen Echo Show besitzen. Fast spannender: Auch mit anderen Echo-Geräten und auf dem Handy sind künftig Telefonate möglich – aber nur per Echo-App. Anrufe aus dem Mobilfunknetz werden die Echos hingegen auch weiterhin nicht annehmen können. Wann das neue Feature freigeschaltet wird, verrät Amazon noch nicht.

