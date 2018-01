(Bild: Amazon)

Amazon bringt den Echo Spot mit kreisrundem Farb-Display in diesem Monat in Deutschland auf den Markt. Der smarte Lautsprecher ist ab sofort für 130 Euro vorbestellbar.

Der Online-Händler Amazon bringt mit dem Echo Spot einen zweiten smarten Lautsprecher mit Farbdisplay auf den deutschen Markt. Der Echo Spot ist bei Amazon vorbestellbar und kostet 130 Euro. Ausgeliefert werden soll er ab dem 24. Januar 2018. Beim Kauf von zwei Echo Spots bietet Amazon zum Start 40 Euro Rabatt.

Der im vorigen September vorgestellte Echo Spot im Wecker-Design hat im Gegensatz zum größeren Echo Show mit 7 Zoll Touchscreen einen kreisrunden 2,5 Zoll großen Bildschirm. Darauf zeigt er unter anderem Uhrzeit, Wetter und Info-Nachrichten an und erlaubt Videotelefonie. Zusätzlich können externe Lautsprecher über eine 3,5 mm Klinkenbuchse oder drahtlos per Bluetooth mit dem Echo Spot verbunden werden, um die Audiowiedergabe beim Musik-Streaming zu verbessern. Das Gerät ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Die Funktionen des Amazon Echo Spot im Video. – Quelle: Amazon Echo

