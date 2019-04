Amazon: Gratis 1-Day-Delivery soll für US-Prime-Mitglieder zum Standard werden

Der Online-Händler Amazon will künftig Bestellungen in den USA bereits nach einem Tag statt zwei Tagen kostenfrei an Mitglieder des Amazon-Prime-Programms ausliefern. Das gab das Unternehmen am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Investoren bei der Vorstellung der Geschäftszahlen zum ersten Quartal bekannt. Dazu werde Amazon im zweiten Quartal rund 800 Millionen US-Dollar investieren, sagte Brian Olsavsky, Vize-Präsident und Chief Financial Officer bei Amazon.com nach Angaben der Washington Post.

Derzeit ist für Prime-Mitglieder, die in den USA 119 US-Dollar für ihre Mitgliedschaft pro Jahr zahlen, kostenloses 2-Day-Delivery der Standard. Zusätzlich enthält Amazon Prime die Services Prime Video, Prime Music, Prime Pantry und Prime Now. In einigen Regionen sei bereits jetzt eine kostenfreie Lieferung bestimmter Produkte innerhalb eines Tages oder innerhalb von zwei Stunden möglich. Für alle anderen Waren muss für die schnelle Lieferung ein Aufpreis gezahlt werden.

Umstellung bereits im Gang

Die Umstellung von einer 2-Day-Delivery zu einer Lieferung am nächsten Tag sei aufgrund der Masse der Paketsendungen eine besondere logistische Herausforderung. Olsavsky sagte, das Amazon in den USA bereits in den letzten Monaten damit begonnen habe, Bestellungen bereits am nächsten Tag auszuliefern. Dazu habe man die Anzahl der Gebiete erhöht, in denen nun 1-Day-Delivery möglich ist. Dies sei jedoch in der Fäche nur zu schaffen, wenn die Lieferkette optimiert wird und Transportpartner wie beispielsweise UPS mitspielen. "Wir werden alle vorhandenen Mittel ausschöpfen", sagte Olsavsky.



Die Auslieferung am nächsten Tag soll dabei nicht auf Amazon beschränkt sein, sondern für alle Händler gelten, die über Amazon ihre Waren anbieten und versenden lassen. Amazon verspricht sich von der kostenfreien schnelleren Lieferung, dass mehr Kunden auch solche Waren kaufen, die sie sofort benötigen und dafür nicht in einen Laden vor Ort gehen. Bisher bietet Amazon in den USA für solche Fälle zwar Prime Now mit einer Lieferzeit von einer bis zwei Stunden für einige ausgewählte Produkte an, mit 1-Day-Delivery würde sich die Lieferzeit dann aber für alle Produkte deutlich verkürzen.



Anreiz für mehr Käufe

Amazon steht in den USA auch unter dem Druck der Mitbewerber wie Walmart, Target und anderen Versandhäusern. Sie bieten für viele ihrer Waren eine kostenlose Lieferung innerhalb von zwei Tagen an, ohne dafür eine Jahresgebühr zu erheben. Eine verkürzte Lieferzeit für Prime-Mitglieder könnte mehr Kunden zu Amazon locken, so die Kalkulation des Online-Händlers.

In Deutschland bietet Amazon standardmäßig 2-Day-Delivery gratis für Prime-Mitglieder an. Auch hier werden in einigen Regionen bestimmte Produkte ohne zusätzliche Kosten am nächsten Tag ausgeliefert, ansonsten muss ein Aufpreis für die schnellere Lieferung gezahlt werden. Ob und wann Amazon 1-Day-Delivery in Deutschland verfügbar sein wird, ist bisher nicht bekannt. Eine Anfrage hierzu bei Amazon von heise online ist zurzeit noch unbeantwortet. (olb)