Amazon-Gründer Jeff Bezos spendet zwei Milliarden US-Dollar

Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Ehefrau MacKenzie wollen zwei Milliarden Dollar für Kindergärten und den Kampf gegen Obdachlosigkeit spenden. Sie gründeten dafür den Bezos Day One Fund, wie der Amazon-Chef in der Nacht zum Freitag bei Twitter bekanntgab. Bezos (54) ist der reichste Mann der Welt und sein Vermögen wird aktuell auf über 160 Milliarden Dollar geschätzt. Es besteht vor allem aus seiner Amazon-Beteiligung, deren Wert zuletzt dank steigender Aktienkurse stark gestiegen ist.

Der Day-One-Fonds solle aus zwei Teilen bestehen, erklärte Bezos. Der Families Fund solle bestehende wohltätige Organisationen unterstützen, die Obdachlosen und jungen Familien helfen. Der Academies Fund werde ein Netz aus Kindergärten an unterversorgten Orten aufbauen – und auch selbst betreiben. Die Einrichtungen sollen kostenlos und pädagogisch an das Montessori-Konzept angelehnt sein. Nähere Details wie einen Zeitplan oder die Zahl der Kindergärten gab es nicht.

Der "Stop Bezos Act"

Bezos philanthropische Spende kommt zu einem Zeitpunkt, da er wegen der Lohnpolitik von Amazon heftiger Kritik ausgesetzt ist. So stellte US-Senator Bernie Sanders (Demokraten) vergangene Woche einen Gesetzesantrag namens Stop Bad Employers by Zeroing Out Subsidies Act vor, abgekürzt "Stop Bezos Act". Sanders wirft Firmen wie Amazon oder auch Walmart vor, ihre Arbeiter so schlecht zu bezahlen, dass sie auf staatliche Transferleistungen wie Essensmarken angewiesen sind. Der Entwurf sieht vor, dass Unternehmen solche Leistungen vom Staat über eine Sondersteuer zu 100 Prozent zurückzahlen müssen.

Vergangene Woche spendete Bezos bereits 10 Millionen US-Dollar an die Lobbygruppe With Honor, die sich darauf konzentriert, Veteranen der US-Armee bei Wahlkämpfen für den US-Kongress zu unterstützen. Bezos kaufte aus seinem Privatvermögen auch die Zeitung "Washington Post“ und finanziert mit rund einer Milliarde Dollar jährlich seine Raumfahrt-Firma Blue Origin. Die Bezos-Familie hatte in der Vergangenheit bereits unter anderem Bildungsprojekte unterstützt, der Fonds ist aber ihre größte Wohltätigkeits-Initiative. Die zwei Milliarden seien nur ein Anfang, schrieb das Wall Street Journal unter Berufung auf eine informierte Person.

Microsoft-Gründer Bill Gates gab über die Jahre mehrere Dutzend Milliarden Dollar aus seinem Vermögen für wohltätige Zwecke wie den Kampf gegen Krankheiten aus, und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Frau kündigten an, im Laufe ihres Lebens 99 Prozent ihrer Beteiligung an dem Online-Netzwerk zu spenden. (Mit Material der dpa) / (axk)