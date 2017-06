(Bild: Screenshot Apple-Keynote)

Bislang hatten sich Apple und der E-Commerce-Riese nicht darauf geeinigt, den Filmdienst für tvOS zu bringen. Das ändert sich nun offiziell.

Eine einzige zentrale Neuigkeit hatte Apple-Konzernchef Tim Cook in der WWDC-Keynote (siehe Mac & i-Liveticker) am Montag für die Multimediabox Apple TV übrig: Unter tvOS soll es demnächst erstmals eine eigene App für Amazons beliebten Prime-Video-Dienst geben. Dies war in der Gerüchteküche bereits erwartet worden.

Eigene App für Amazon-Gucker

Die Prime-Video-App erscheint "später in diesem Jahr", sagte Cook – und er sei "sehr glücklich" über die künftige Zusammenarbeit mit dem E-Commerce-Konzern. Die Ankündigung beendet einen seit mindestens vorigem Jahr schwelenden Konflikt zwischen Apple und Amazon um die Frage, wie hoch Apples Provisionsanteil an Aboverkäufen ausfallen soll. Amazon hatte Apples Geschäftsbedingungen für inakzeptabel erklärt und Apple-TV-Geräte schon 2015 sogar aus dem eigenen Onlineladen gestrichen.

Wie sich die beiden Streithähne nun geeinigt haben, ist unklar. Es gab jedoch zuvor Berichte, laut denen Inhaltelieferanten weniger als die von Apple üblicherweise für In-App-Verkäufe zu zahlenden 30 Prozent löhnen müssen. Cook sagte, mit der neuen Prime-Video-App könnten "Tausende Filme und Serien" sowie Amazons bekannte Eigeninhalte, darunter "Transparent", "Bosch", "Mozart in the Jungle" oder "Catastrophe", angesehen werden.

tvOS 11 kommt im Herbst

In den USA bietet Apple im Rahmen seiner TV-App unter tvOS mittlerweile 50 Inhaltepartner an, aus deren (oft kostenpflichtigen) Angebot der Nutzer zentral auswählen darf. Wann die Anwendung auch nach Deutschland kommt, ist weiterhin unklar. Details zum internationalen Release von Amazon Prime Video für tvOS gab Apple auch noch nicht bekannt. Amazon neigt allerdings dazu, iOS-Apps gleich weltweit zu starten.

Welche konkreten Veränderungen in der neuen tvOS-Version 11 stecken, sagte Cook in der WWDC-Keynote nicht. Diese ist seit Montag für Entwickler als Betaversion herunterladbar. Der Apple-Chef kündigte an, sein Unternehmen werde sich "bald" dazu äußern, was das neue Betriebssystem für Apple TV bringe. Auf der WWDC 2017 ist für den morgigen Mittwoch eine eigene Session zum Thema angekündigt. Auf der Entwicklerwebsite nennt Apple ebenfalls kaum Details, spricht nur davon, dass unter anderem die Videowiedergabe mittels AVKit verbessert worden sein soll und Developer "mehr Kontrolle über Layered Images" haben. tvOS 11 dürfte im Herbst für Endnutzer erscheinen. (bsc)