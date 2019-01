Amazon Scout: Autonomer Lieferroboter bringt Pakete

Auf den Bürgersteigen gibt es neben Menschen und Hunden nun auch kleine, hellblaue Fahrzeuge zu sehen, die autonom durch die Stadt brausen. Amazon testet hier nämlich ein neues Liefersystem – Amazon Scout.

Die E-Fahrzeuge mit sechs Reifen sind so groß wie eine "kleine Kühltasche", schreibt Amazon. Superschnell sind sie aber nicht unterwegs; eher gemächlich bahnen sie sich in Schrittgeschwindigkeit ihren Weg. In einem ersten Testlauf beliefern die Scouts ein Viertel in Snohomish County, Washington (in der Nähe von Seattle, wo Amazon seinen Hauptsitz hat).

Scout weicht Hunden aus

Die Kunden dort bestellen ihre Waren ganz gewöhnlich bei Amazon via App oder Website. Mit etwas Glück bringt dann der Scout das Paket. Steht das Fahrzeug vor dem Haus, öffnet sich eine Klappe. Im Inneren liegt die Lieferung.

Klappe auf, Bestellung rausnehmen: der Amazon Scout im Einsatz. (Quelle: Amazon)

Zum Start sind zunächst sechs Fahrzeuge unterwegs, die sich von Montag bis Freitag im Tageslicht auf den Weg machen. Zwar folgen die Fahrzeuge autonom ihren Lieferrouten, doch ein Amazon-Mitarbeiter läuft anfangs noch hinterher und passt auf. Der Scout soll Hunden, Fußgängern und Hindernissen gekonnt ausweichen, versichert Amazon.

Das Unternehmen hat die Lieferfahrzeuge selbst entwickelt, wenngleich sie eine unvekennbare Ähnlichkeit zu den Lieferrobotern von Starship Technologies haben. Die Firma ist auf dem Gebiet bereits seit Jahren in dem Markt aktiv. Weitere Mitbewerber sind außerdem Marble und Kiwi mit ihren KiwiBots. Die autonomen Lieferfahrzeuge sind zumeist auf Firmen- und Universitätsgeländen anzutreffen. Amazon will sich langfristig mehr und mehr von externen Lieferdiensten emanzipieren. (dbe)