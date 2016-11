(Bild: Screenshot)

Amazon bietet seinen Kunden nun die Möglichkeit an, einer wohltätigen Organisation Geld zukommen zu lassen. Ohne zusätzliche Kosten für die Kunden.

Amazon bietet nun auch in Deutschland Kunden die Möglichkeit an, mit jedem Einkauf bei dem Online-Einzelhändler an soziale Einrichtungen zu spenden. Mit jedem Einkauf überweist Amazon 0,5 Prozent des Kaufbetrags an eine von "tausenden" Einrichtungen, die der Kunde selbst aussucht, wie Amazon erläutert. Dafür müsse dieser nicht über die herkömmliche Adresse amazon.de einkaufen, sondern über smile.amazon.de.

Zur Auswahl stehen bekannte Organisationen wie das Rote Kreuz, aber auch diverse lokale Sport- und andere Vereine. Organisationen können sich auf einer weiteren Amazon-Webseite für das Spendenprogramm anmelden. Teilnahmeberechtigt sind gemeinnützige oder mildtätige Organisationen.

Weder für die Organisationen noch für die Kunden fallen zusätzlichen Kosten an, versichert Amazon, das das Spendenprogramm seit drei Jahren in den USA anbietet. Da allein Amazon das Geld aufwendet, sind die Spenden nicht für die Kunden steuerlich absetzbar. Als Produkte kommen für Amazon Smile alle in Frage, die entsprechend gekennzeichnet sind. Wiederkehrende Spar-Abo-Käufe und Abonnementverlängerungen sind nicht qualifiziert. (anw)