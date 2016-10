(Bild: Amazon, Archiv)

In Dortmund will Amazon bis Ende 2017 rund 1000 Arbeitsplätze schaffen. In der Ankündigung argumentiert das Unternehmen gegen einen von Verdi geforderten Tarifvertrag.

Amazon will in Dortmund für 27 Millionen Euro ein neues Logistikzentrum errichten. Im ersten Schritt sollen durch den Neubau mindestens 1000 Arbeitsplätze in der Ruhrgebietsstadt entstehen, wie der Online-Händler am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig stellte Amazon eine in Aussicht, die Beschäftigtenzahlen weiter aufzustocken. Nach einigen Jahren arbeiteten in Amazon-Logistikzentren vergleichbarer Größe in der Regel etwa 2000 Menschen, hieß es.

Für die ersten neuen Arbeitsplätze sucht Amazon Logistik-Manager und Ingenieure, Personal- und IT-Experten sowie Logistik-Kräfte. Diese können sich online auf myamazonjob.com erkundigen und bewerben.

Amazon lockt mit Prämien

"Das Durchschnittsgehalt eines neuen Mitarbeiters liegt bei umgerechnet mindestens 10,30 Euro brutto pro Stunde", schreibt Amazon. Dazu kämen leistungsbezogene Prämien, eine Sonderzahlung zu Weihnachten, Mitarbeiter-Aktienbeteiligungen, kostenlose Versicherungen, ein Pensionsfonds und Personalrabatte. So könne ein Mitarbeiter nach zwei Jahren durchschnittlich 2483 Euro brutto im Monat verdienen. "Viele dieser Leistungen, wie der Aktienanteil, sind in einem gewöhnlichen Tarifvertrag nicht enthalten." Damit bezieht sich Amazon offenbar auf den Streit mit der Gewerkschaft Verdi, die einen Tarifvertrag nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels anstrebt.

Bislang verfügt Amazon in Deutschland über neun Logistikzentren. Mit dem Neubau reagiere der Konzern auf die wachsende Kundennachfrage, betonte Amazon. Das neue Gebäude werde 45.000 Quadratmeter groß und mit moderner Fördertechnik ausgestattet sein. Der Betrieb soll im Herbst/Winter 2017 starten. (mit Material der dpa) / (anw)