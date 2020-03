Amazon bietet Bücher für Kindle und Kinderserien gratis an

Die Online-Plattform Amazon bietet einen Teil der Kinderserien aus dem Prime-Programm und einige eBooks für den Kindle gratis an. Das Bücher-Angebot ist auf dem Kindle direkt oder über die Kindle-App verfügbar.

Kostenlose Bücher gibt es bei Amazon immer wieder, das Portfolio ist nun wegen der Einschränkungen auf Grund der Coronavirus-Pandemie erweitert worden. Neben den eigenen Aktionen des Onlinehändlers können auch Verlage und Rechteinhaber Titel zum Download bereitstellen. Die Auswahl umfasst laut Amazon Bücher für alle Zielgruppen – Romane, Kinderbücher, Sachbücher, Märchen. Eine Übersicht gibt es auf der Seite.

Amazon Prime bietet zudem kostenlos Familienfilme und -serien für alle Menschen mit einem Konto, also auch der Gratis-Variante. Die Inhalte sind nach Altersstufen sortiert. Mit dabei sind die Zeichentrickserie Peppa Pig, Feuerwehrmann Sam, aber auch Amazon-Originale wie "The dangerous Book for Boys" und "Lost in Oz". Für Erwachsene steht derzeit ein Känguru-Sammelsurium von Marc-Uwe Kling als Hörbuch zum Download bereit. Das volle Angebot lässt sich für 7,99 Euro im Monat nutzen, der erste Monat kostet nichts.

Amazon in Krisenzeiten

Amazon streamt ebenso wie Netflix, Facebook, Apple TV+ und YouTube nur noch in reduzierter Auflösung. Probleme soll es aber bei noch keinem Dienst gegeben haben. Anders schaut es mit dem Offline-Bereich des Geschäfts bei der Plattform aus. Waren müssen nach wie vor verpackt und versendet werden. Wegen des starken Anstiegs an Bestellungen hat Amazon in den USA 100.000 Stellen für Lagertätigkeiten und die Auslieferung ausgeschrieben. In Frankreich und Italien sollen inzwischen nur noch Waren ausgeliefert werden, die notwendig sind – damit will das Unternehmen Mitarbeiter schützen. (emw)