(Bild: Amazon)

Die Einen werben mit Steuergeschenken, die Anderen strahlen das Empire State Building in "Amazon Orange" an. Am Standort des zweiten Amazon-Hauptquartiers würden etwa 50.000 "hochbezahlte" Arbeitsplätze entstehen.

Amazon sucht nach einem zweiten Zuhause – Bewerber aus ganz Nordamerika machen dem Konzern den Hof. Insgesamt seien 238 Angebote eingegangen, teilte Amazon am Montag an seinem bislang einzigen Hauptsitz in Seattle mit.

Annahmefrist zuende

Der Konzern hatte seine Standortsuche im September angekündigt, am Donnerstag endete die Annahmefrist für Vorschläge von interessierten Gastgebern.

Amazon verspricht viel: Der Konzern will mehr als fünf Milliarden Dollar in sein zweites Hauptquartier stecken und 50.000 hochbezahlte Arbeitsplätze schaffen. Zehntausende zusätzliche Jobs und Investments in zweistelliger Milliardenhöhe sollen indirekt entstehen. 54 Staaten, Provinzen, Distrikte und Territorien in den USA, Kanada und Mexiko machten Angebote. Die Entscheidung soll 2018 fallen.

Verheißungsvolle Zahlen für alle Bewerber (Bild: Amazon )

Steuergeschenke, riesiger Kaktus

Einige Bewerber sorgten schon mit ausgefallenen Aktionen für Aufsehen – aus Tucson in Arizona erhielt Amazon-Chef Jeff Bezos einen riesigen Kaktus, New York ließ das Empire State Building in "Amazon Orange" erstrahlen und Atlantas Vorort Stonecrest bot an, einen Teil der Stadt in "City of Amazon" umzubenennen. Andere setzen auf finanzielle Anreize – so wirbt New Jersey mit Steuergeschenken in Milliardenhöhe. (dpa) / (kbe)