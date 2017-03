(Bild: dpa / Henning Kaiser)

Von Bochum aus will Amazon zusammen mit mittelständischen Transportunternehmen das Ruhrgebiet beliefern. Es scheint auch, dass der Konzern im Mobilfunkgeschäft aktiv werden will.

Amazon hat am Donnerstag offiziell ein neues Verteilzentrum in Bochum in Betrieb genommen, von dem aus Bestellungen in 14 Revierstädten teilweise noch am Tag der Order ausgeliefert werden.

Vorrangiges Ziel von Amazon beim Ausbau der eigenen Logistik sei es, die Kundenwünsche besser zu verstehen und zu erfüllen, betonte der Geschäftsführer von Amazon Logistics Bernd Schwenger. Bochum ist bereits das dritte eigene Verteilzentrum von Amazon, neben Einrichtungen in München und Berlin. Der Internetriese macht sich damit unabhängiger von großen Logistikkonzernen wie DHL oder Hermes.

Zum Versand der Ware setzt Amazon in Bochum auf die Zusammenarbeit mit fünf mittelständischen Transportunternehmen. Doch übernimmt Amazon selbst Sortierung, Routenplanung und Kontrolle.

Ehemalige Produktionshalle von Nokia

Das neue Verteilzentrum ist in einer ehemaligen Produktionshalle des Handyherstellers Nokia untergebracht, der sein Werk in Bochum 2008 geschlossen hatte. Amazon beschäftigt dort inzwischen über 100 Mitarbeiter, die pro Nacht über 20.000 Pakete umschlagen. Bis zum Jahresende soll die Zahl der Beschäftigten auf rund 150 steigen. Hinzu kommen 250 Fahrer.

Amazon, das herkömmlichen Logistikunternehmen zunehmend Konkurrenz macht, könnte auch auf einem anderen Feld tätig werden: dem Mobilfunk. Amazon will laut einem Bericht der Wirtschaftswoche als virtueller Mobilfunkbetreiber eigene Sim-Karten verkaufen. Einer der drei großen Mobilfunkbetreiber müsste dafür einen Teil seiner Netzkapazitäten an Amazon längerfristig vermieten. Dazu habe es bereits erste Gespräche gegeben. Für mobilen Download von E-Books für den E-Reader Kindle kooperiert Amazon seit 2010 mit Vodafone. (mit Material der dpa) / (anw)