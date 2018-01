(Bild: dpa, Jan-Philipp Strobel/Archiv)

Der Internet-Versandhändler Amazon baut in Garbsen bei Hannover ein großes Sortierzentrum. Das 50 Millionen Euro schwere Bauprojekt ist Teil des neuen Logistikkonzepts und soll die reibungslose Paketauslieferung sicherstellen.

Amazon baut einem Bericht der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) zufolge in Garbsen bei Hannover ein Sortierzentrum. Für das 50 Millionen Euro schwere Bauprojekt liege bereits eine Teilbaugehmigung vor. Eine offizielle Bestätigung durch Amazon steht noch aus.

Amazon baut gegenwärtig seine Logistik in Europa aus, um Paketsendungen möglichst schnell ausliefern zu können. Das neue Sortierzentrum soll Teil des europäischen Fullfillment-Networks von Amazon werden, das in Deutschland elf Logistikzentren und ein Sortierzentrum in Krefeld umfasst. Während in den Logistikzentren die Bestellungen verarbeitet und versendet werden, werden in den Sortierzentren die Pakete nach Postleitzahlen sortiert und auf Lkw der Postdienstleister verladen.

Sortierzentrum auf 128.000 Quadratmeter

Das Garbsener Sortierzentrum entsteht dem Bericht nach auf einer rund 128.000 Quadratmeter großen Brache direkt an der A2. Wann es fertigt gestellt ist und wie viele Mitarbeiter dort beschäftigt werden, ist noch unklar. Im bisher einzigen deutschen Sortierzentrum in Krefeld arbeiten demnach derzeit rund 250 Beschäftigte, die Zahl soll auf 350 anwachsen. Da der Standort Garbsen größer ist, dürften dort deutlich mehr Mitarbeiter tätig werden.

Umstrittenes Großprojekt

Das Großprojekt am Standort Garbsen war nach Angabe der HAZ nicht ganz unumstritten. Im Ortsrat Garbsen wurde befürchtet, dass im Verhältnis zur Fläche zu wenige Arbeitsplätze entstehen könnten. Amazon war in den vergangenen Jahren an wechselnden Standorten immer wieder von Streiks betroffen wie kurz vor Weihnachten am Standort Bad Hersfeld. Streitpunkte zwischen der Gewerkschaft ver.di und dem Internet-Händler Amazonl ist die Eingruppierung des Tariflohns und der Abbau von Leiharbeit. (olb)