(Bild: Amazon)

Besonders in neuen Logistikzentren sollen in Europa neue Amazon-Arbeitsplätze entstehen.

Der US-amerikanische Online-Versandhändler Amazon will in Europa weiter expandieren. Bis zum Ende dieses Jahres soll die Belegschaft von 50.000 auf 65.000 Vollzeitstellen ausgeweitet werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Gesucht würden Mitarbeiter für alle Unternehmensbereiche mit unterschiedlicher Ausbildung und Fähigkeiten bis hin zu Ingenieuren und Software-Entwicklern.

Die meisten Stellen würden in Logistik-Zentren entstehen, die gerade in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien gebaut werden, heißt es weiter.

Voriges Jahr hat Amazon nach eigenen Angaben 10.000 neue Mitarbeiter in Europa eingestellt. In den USA will der Einzelhändler bis Mitte 2018 rund 100.000 neue Arbeitsplätze schaffen. (anw)