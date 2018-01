(Bild: Amazon)

Im vierten Quartal dieses Jahres soll in Garbsen bei Hannover das neue Sortierzentrum fertiggestellt sein.

Der Internethändler Amazon baut einen zweiten Standort in Niedersachsen: In Garbsen bei Hannover entsteht derzeit ein Sortierzentrum, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit und bestätigte damit frühere Medienberichte. An dem Standort sollen 700 Arbeitsplätze entstehen. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant. In Niedersachsen betreibt Amazon bereits ein Logistikzentrum in Winsen.

Die Unternehmensgruppe Baum aus Hannover errichtet das Zentrum mit einer Größe von 35.000 Quadratmetern Hallen- und Bürofläche und 65.000 Quadratmeter Außenfläche für Amazon. Die Investitionssumme beträgt rund 70 Millionen Euro.

Während in den Logistikzentren die Bestellungen verarbeitet und versendet werden, werden in den Sortierzentren die Pakete nach Postleitzahlen sortiert und auf Lkw der Postdienstleister verladen. (dpa) / (anw)