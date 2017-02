(Bild: Amazon)

40 Flugzeuge hat Amazon bereits für sich geleast, nun will der Online-Einzelhändler in Kentucky ein eigenes Drehkreuz einrichten.

Eine eigene Frachtflugzeugflotte mit 40 Maschinen reicht Amazon nicht, nun muss ein Flughafen her. Der US-amerikanische Online-Einzelhändler will ein eigenes Luftfahrtdrehkreuz bauen. Als Standort hat sich Amazon das Städtchen Hebron im US-Bundesstaat Kentucky ausgesucht, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

An dem in Hebron bestehenden Cincinnati/Northern Kentucky International Airport soll ein eigenes Frachtzentrum entstehen, in dem 2000 Menschen Arbeit finden sollen. Der Standort biete qualifizierte potenzielle Mitarbeiter, gute Lebensqualität und liege zentral, schreibt Amazon. Das Unternehmen beschäftigt in Kentucky nach eigenen Angaben momentan bereits 10.000 Menschen.

Logistische Kenntnisse der Menschen in Kentucky kommen nicht von ungefähr. Nicht nur Amazon ist dort seit 20 Jahren aktiv, DHL betreibt in Hebron bereits seit einiger Zeit ein eigenes Drehkreuz. Der Aufbau eines eigenen "Air Hub" kostet Amazon laut US-Medien umgerechnet etwa 1,4 Milliarden Euro. (anw)